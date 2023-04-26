美前國安顧問波頓抵台 傍晚與朱立倫會面

美國前白宮國安顧問波頓今天中午抵台訪問，傍晚到國民黨中央黨部與國民黨主席朱立倫會面。國民黨中央證實兩人會面安排，但未說明會談內容，文傳會事後也未發布會談新聞稿。

根據自由亞洲電台（Radio Free Asia）21日報導，波頓1月已宣布將角逐共和黨提名競選總統。國民黨人士表示，波頓到訪中央黨部，美方先遣人員昨天就進行場勘，原本說法是波頓會低調搭計程車，但今天傍晚的到訪，包括警方前導車在內計有八輛車的車隊大陣仗。

波頓中午抵台在桃園國際機場並未發表談話。外交部昨天表示，波頓接受「世界台灣人大會」及「台灣人公共事務協會」邀請，定於4月26日至5月2日訪台。波頓將出席29日「世界台灣人大會」（WTC）年度大會，以及5月1日「台灣人公共事務協會」（FAPA）40週年慶祝晚會。

朱立倫昨天下午在中央黨部會見法國參議院副議長暨友台小組主席李察(Alain Richard)。 針對台海局勢，朱立倫表示，面對緊張的兩岸情勢，國民黨主張必須與對岸進行「對話」(Dialogue)，他強調，國民黨不僅是創立中華民國的政黨，更是在多場戰役中成功保衛台灣的政黨。因此也特別重視「國防」(Defense)，希望增強我國國防力量，以守護台灣人民的安全。