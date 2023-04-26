再生醫療法協商再破局 綠委護航竟以疫苗、抗生素類比

上周五立院針對《再生醫療法》進行黨團協商，衛福部當天提案將院版草案第9條免申請藥品許可證的條件從3項限縮為1項，以回應民間團體及各界專家的擔憂。上周五協商未達共識，今下午再次進行黨團協商，經歷一小時才討論到第3條，火藥味濃厚，無法進行實質討論，再次破局。會議主席、民進黨立委吳玉琴宣布，法案將交由立法院長游錫坤協助進行後續協商。

家醫科醫師、民進黨立委邱泰源、邱議瑩、林靜儀、蘇巧慧強力為院版草案強力辯護。邱泰源強調，醫界做法都很嚴謹、都根據實證，追求安全第一、沒有人希望浮濫，不應阻斷病人希望、毀掉特管辦法多年努力，應該要重視醫療的發展和人民的需求，「不要拿安全的大帽子來扣大家啦。」

針對細胞定義能否擴充至「異種」，也是婦產科醫師的林靜儀表示，新冠疫苗把模擬的病毒mRNA打進人體，「這就是所謂的異種啊」。至於安全性，她強調，充分與病人討論後並且實施醫療技術的醫師和醫療團隊，就是對於安全考量要負責的人，「講句不客氣的啦，到最後要賠的是他耶，是你比較怕還是他比較怕？」

林靜儀說，有這麼多專家成立審議會，有權利不允許實施，後續還有很多賠償，「如果前面就被要講成這樣，我們現在在用的這些抗生素和藥品早就不會被核准使用了，為什麼？因為他們用到人體身上的時候就會被說有可能不安全。」

邱議瑩表示，委員對說明欄有意見，就要保留條文，根本就是「立法杯葛、不專業的傲慢。」時代力量立委陳椒華很生氣，強調只是要把安全和研究講清楚，言語暴力，要求邱議瑩證明自己才是專業、證明別人都不懂，邱議瑩也很生氣，多次強調「這個法我弄了六年！」

會議主席、民進黨立委吳玉琴表示，顯然委員無法說服彼此，宣布原來保留的7條條文（第3、 9、11、27、29、 31、32條)，她已無法處理，全部送交由立法院長游錫坤協助協商。