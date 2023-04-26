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瓜國總統賈麥岱推銷咖啡 強調挑「白色標章」能幫弱勢

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統與瓜地馬拉總統賈麥岱（左二）今天一起參加「2023瓜地馬拉咖啡文化月開幕活動」，一同品嘗瓜地馬拉咖啡。記者黃義書／攝影
蔡英文總統與瓜地馬拉總統賈麥岱（左二）今天一起參加「2023瓜地馬拉咖啡文化月開幕活動」，一同品嘗瓜地馬拉咖啡。記者黃義書／攝影

蔡英文總統今天下午陪同瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）一起出席「2023瓜地馬拉咖啡文化月開幕活動」，邀請國人一同品嚐瓜地馬拉咖啡，體驗瓜國咖啡文化。賈麥岱在現場還特地和蔡總統分享如何搭配小餅乾和咖啡一起享用，並強調「白色標章」是世界唯一一個由國家所頒布的標章，具有消弭貧窮的意涵。

蔡總統與賈麥岱抵達「瓜地馬拉咖啡文化月形象館」後，首先聽取瓜國經濟部長羅薩雷斯（Janio Moacyr Rosales Alegría）介紹瓜國白色標章咖啡、藝文展示品及咖啡宣傳形象影片。並聽取台灣咖啡協會副理事長吳怡玲介紹精選的3款瓜國咖啡豆資訊及形象館設計概念。

賈麥岱現場談及白色標章計畫。他說，白色標章是世界唯一一個由國家所頒布的標章，具有消弭貧窮的意涵，當大家看到白色標章時，即代表有一群弱勢團體、家庭或族群，正在積極努力擺脫貧窮，「因此購買白色標章產品代表正在幫助他們盡快脫離貧窮的生活，讓國家進入繁榮。」

賈麥岱指出，購買白色標章咖啡象徵雙重意義，第一，可以將全世界最好的咖啡帶回家，並品嚐到瓜地馬拉最香醇的咖啡；第二，可以讓消費者也能一起負擔社會責任，幫助許多貧困家庭走出貧窮。因此，他選擇最好的友邦及盟友台灣，做為在全世界推展白色標章計畫的第一站，這是消弭貧窮，解決貧困的第一步，非常感謝台灣讓瓜國有機會在此實現夢想。

接著，蔡總統與賈麥岱等貴賓進行咖啡敘，席間觀看2017年世界沖煮大賽冠軍王策介紹手沖咖啡技法，並品嚐使用瓜地馬拉14號咖啡豆所手沖之咖啡；也欣賞2019年世界拉花大賽亞軍陳顥元親自說明及示範「台灣黑熊」及「瓜國國鳥鳳尾綠咬鵑」2款拉花。

隨後，蔡總統與賈麥岱共同為「咖啡胖卡車全台走透透啟程儀式」進行剪綵。胖卡車自即日起至6月4日，將前往台灣各地推廣瓜國咖啡。

賈麥岱感謝台灣透過此次活動，讓瓜國有機會更接近亞洲，並再次介紹白色標章的意涵，希望透過這個計畫，協助更多貧窮同胞脫離困境。他也特別感謝蔡總統、台灣咖啡協會、金車集團的支持與協助，相信「大家將會品嚐到最好喝的咖啡」。

瓜國政府與台灣咖啡協會將在伯朗咖啡館科大店推出為期6週的「瓜地馬拉咖啡文化月形象館」，館內將販售安堤瓜等三大著名產區精品咖啡，並設有咖啡介紹展區及充滿瓜國特色文化的藝術擺設。

蔡英文總統（右）與瓜地馬拉總統賈麥岱（左）今天一起參加「2023瓜地馬拉咖啡文化月開幕活動」，一同品嘗瓜地馬拉咖啡。記者黃義書／攝影
蔡英文總統（右）與瓜地馬拉總統賈麥岱（左）今天一起參加「2023瓜地馬拉咖啡文化月開幕活動」，一同品嘗瓜地馬拉咖啡。記者黃義書／攝影
蔡英文總統（右）與瓜地馬拉總統賈麥岱（左）今天一起參加「2023瓜地馬拉咖啡文化月開幕活動」，一同品嘗瓜地馬拉咖啡。記者黃義書／攝影
蔡英文總統（右）與瓜地馬拉總統賈麥岱（左）今天一起參加「2023瓜地馬拉咖啡文化月開幕活動」，一同品嘗瓜地馬拉咖啡。記者黃義書／攝影
蔡英文總統（右）與瓜地馬拉總統賈麥岱（左）今天一起參加「2023瓜地馬拉咖啡文化月開幕活動」，一同品嘗瓜地馬拉咖啡。記者黃義書／攝影
蔡英文總統（右）與瓜地馬拉總統賈麥岱（左）今天一起參加「2023瓜地馬拉咖啡文化月開幕活動」，一同品嘗瓜地馬拉咖啡。記者黃義書／攝影

瓜地馬拉 咖啡 蔡英文

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