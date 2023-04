馬英九當面反映稱謂問題 希臘總統致歉：We are sorry

前總統馬英九於希臘時間今(26)日中午出席第八屆德爾菲經濟論壇(Delphi Economic Forum)開幕式,當面向應邀致詞的希臘總統Katerina Sakellaropoulou及論壇創辦人Symeon G. Tsomokos反映稱謂問題,希臘總統對此表示歉意(we are sorry about this),也表示會請主辦單位更正(correct)。

馬英九出席德爾菲經濟論壇,論壇官網卻稱馬為「台北前總統」,雖然經反映後一度改為「台灣前總統」,但又被改成「前領導人」。

馬英九辦公室指出,包括希臘總統與主辦單位,都稱呼馬為「Mr. President(總統先生)」。

馬辦表示,肯定第一線外交人員的辛勞,遺憾蔡英文政府在馬前總統此次稱謂上採取雙重標準,馬前總統親自交涉,也表達將堅定站在民間立場上,為台灣發聲,讓國際知道台灣內部仍有多數人希望維持兩岸和平,堅決拒絕台灣變成第二個烏克蘭。