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馬英九當面反映稱謂問題 希臘總統致歉：We are sorry
前總統馬英九於希臘時間今（26）日中午出席第八屆德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum)開幕式，當面向應邀致詞的希臘總統Katerina Sakellaropoulou及論壇創辦人Symeon G. Tsomokos反映稱謂問題，希臘總統對此表示歉意（we are sorry about this），也表示會請主辦單位更正（correct）。
馬英九出席德爾菲經濟論壇，論壇官網卻稱馬為「台北前總統」，雖然經反映後一度改為「台灣前總統」，但又被改成「前領導人」。
馬英九辦公室指出，包括希臘總統與主辦單位，都稱呼馬為「Mr. President（總統先生）」。
馬辦表示，肯定第一線外交人員的辛勞，遺憾蔡英文政府在馬前總統此次稱謂上採取雙重標準，馬前總統親自交涉，也表達將堅定站在民間立場上，為台灣發聲，讓國際知道台灣內部仍有多數人希望維持兩岸和平，堅決拒絕台灣變成第二個烏克蘭。
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