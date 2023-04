【重磅快評】馬英九頭銜反覆更改 外交部下半場擺爛

前總統馬英九應邀出席希臘德爾菲經濟論壇,頭銜連遭矮化,第一次外交部成功要求主辦單位更名,但主辦單位反覆,外交部卻不再據理力爭,反而要求馬放棄出席;對比過去外交部為總統蔡英文爭取出席哥本哈根哥民主峰會的頭銜,再再證明外交部非不能也,只是不為也。綠委虧馬是「 百變戰士」,但外交部連上戰場的勇氣都沒有,難怪我們邦交國會越來越少。

馬英九受邀參加第八屆德爾菲經濟論壇,擔任論壇講者,於當地時間26日出席開幕式,28日出席爐邊對談,針對亞洲地緣政治發表談話,主題是「台灣會變成下一個烏克蘭嗎:亞洲地緣政治緊張局勢」,並與美國布魯金斯研究院約翰.桑頓中國中心主任李成對談。

馬英九24日出發,之前曾發生主辦單位更改馬頭銜的風波,把馬稱呼為「台北前總統(Former President of Taipei)」,外交部聲稱我駐希臘代表處主動發現並表達抗議,主辦單位21日改成「台灣前總統(Former President of Taiwan)」。只是,不知為何主辦單位又將馬英九更名為「台灣前領導人(Former Leader of Taiwan)」。對此,馬辦要求外交部應該負起責任,要求對方更改頭銜。

馬英九的正確頭銜應該是中華民國前總統,頭銜被改,當然是國家的大事,我駐希臘代表處第一次主動發現,並向主辦單位表達抗議,主辦單位據以改成台灣前總統,只能算是勉強及格,也是做本分之內的事;但是,代表處為德不卒,名稱更正後不久,主辦單位又把馬的頭銜改為「台灣前領導人」,使得馬這次出訪再次生波。

國人納悶的是,駐外代表處第一次發現馬英九的頭銜被改,那時有能力也有管道去力爭正名,把馬的頭銜改為「 台灣前總統」,但為什麼第二次就沒能展現應有作為?而主其事的外交部不去督促駐外單位據理力爭,卻反過來要馬英九謹慎考慮是否出席論壇,這是外交部應有的態度嗎?如果外交部遭遇阻力就只會退縮,這也解釋在部長吳釗燮主政期間為什麼會斷了七個邦交國的關鍵原因。

兩年多前,蔡英文總統應邀參與哥本哈根民主峰會,透過視訊發表英文演說,對於這場國際會議,當時的外交部特別賣力,讓主辦單位在介紹蔡總統時雖然掛上「中華民國總統」頭銜,但後面還特別註明「台灣」,讓蔡英文龍心大悅;這回馬英九參加的可是實體的國際論壇,外交部勉為其難打了半場好球,但下半場完全擺爛,還真是讓國人看不去下去。