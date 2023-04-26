車諾比核災事件37周年 陳椒華盼記取教訓建構韌性電網

今年是車諾比事件37周年，時代力量立委陳椒華今天說，台灣過去發生幾次人為的停電事故，未來再生能源佔比將會更多，考驗我國的電網韌性，政府應該聽取各界建言做好電網韌性，避免再次發生大跳電的意外。

陳椒華上午在立法院舉行「426車諾比核災紀念日，非核綠能家園，建構韌性電網」記者會，陳椒華說明，4月26日是車諾比核災紀念日，核災造成的汙染至今仍未根除，記取車諾比、福島兩次大核災經驗，台灣推動非核家園，至今已經有兩座老舊核電廠如期除役。

陳椒華說，德國已經正式邁入非核家園的社會，非核減少核災風險、綠能促進綠色經濟，對國家發展而言都是正確方向，然而台灣過去發生幾次人為的大停電事故，未來再生能源佔比將會更多，考驗我國的電網韌性。

陳椒華指出，台灣地狹人稠，面臨斷層地震、颱風與中國的軍事威脅，難以承受核災風險，因此她支持非核家園政策，但是過去的幾次大停電，雖然都是人為因素，不過會造成社會對非核綠能政策的質疑，政府應該要聽取各界的建言，把電網韌性做到最好。

台灣環保聯盟副秘書長林學淵則說，政府當年號稱要在8年內進行電業第二階段改革，然而現在還看不到獨立的電業管制機關，不利監督電業的各項改革，台電不應該球員兼裁判，而是要成立獨立的電業管制機關。

陳椒華表示，現在還是有不少人對老舊核電廠抱有期望，不過連美國都沒有進步型核電營運的計劃，國際上紛紛投資再生能源發電，因應國際市場的減碳要求，自己大方向支持政府發展再生能源，然而如何強化韌性因應人為或是氣候、地震的影響，政府都要有全盤的評估討論。