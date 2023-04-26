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原保地爭議 羅文嘉：民宿申請完全走法律正道

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨前秘書長羅文嘉。本報系資料照
民進黨前秘書長羅文嘉。本報系資料照

民眾黨立委陳琬惠日前指控，民進黨前秘書長羅文嘉玩弄法令，侵犯原住民家園，在山上開民宿。羅文嘉今天在臉書表示，沒有遊走法律邊緣，而是完全依照規定，在法律的正道上行走。

羅文嘉指出，他是在2014年到2015年間上山，很幸運碰到第一位原民，出租土地給他們種樹，後來徵得同意他們以地上農育權方式，申請合法休閒農場。法律明文規定，土地所有權與地上農育權分開處理，不影響原住民繼續持有土地，同時可以活化土地，增加效益。

羅文嘉表示，農場隔壁另一位原民陳強年，土地因故荒廢，問他們是否願意承租，於是在2015年登記農育權，用來種段木香菇與蔬菜和馬告。2018年因為颱風吹毀香菇寮，加上原本土地上有座違章工寮，為免爭議，所以討論拆除並重新申請合法建物。

羅文嘉指出，因為費用不少，權利歸屬也必須清楚，最後決定根據原住民委員會公佈的「原住民保留地輔導共同合作及委託經營實施要點」規畫民宿共同經營。在2018年3月申請建築執照及水保計畫，2021年取得建築使用執照，2022年3月取得合法民宿第123號，2023年起先行試營運。

羅文嘉表示，針對原住民保留地的管理和活用，在一片束手無策或是亂象叢生中，這是一個好的模式，土地所有權仍在，但透過共同經營合作，引進資金與技術，帶來新的觀念與品質，既創造就業機會，也帶動社區發展，這才是立法的目的。

羅文嘉 原住民 陳琬惠 民宿

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