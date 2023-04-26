林俊憲諷馬英九是百變戰士

前總統馬英九應邀出席希臘德爾菲經濟論壇，頭銜遭矮化，民進黨立委林俊憲今天說，馬英九就是百變戰士，他恐怕是台灣史上稱謂最多的前元首，一中各表都比不上一馬各表。

主辦單位將馬英九頭銜寫為前台北領導人，外交部說，馬英九在名銜未獲更正前，應該審慎評估是否參加。

林俊憲表示，馬英九恐怕是台灣史上稱謂最多的前元首，不僅是前總統，後來變成只剩下台北前總統，現在又退化成為台北前領導人，更加莫名其妙的是，馬英九把問題推到外交部身上。

林俊憲指出，這場論壇從頭到尾就是馬英九個人接受邀請，不是政府逼他去參加，外交部已經盡全力爭取正名，對方仍然不願意，很明顯背後是中國大陸大力施壓，難道我們能夠逼主辦單位就範。

林俊憲說，馬英九不是一般人，是有指標意義的前元首，這種情況下堅持出席的意義何在，去了就是代表整個台灣默認矮化。

儘管林俊憲批評馬英九遭矮化，不遺餘力，民進黨政府自己也接受這種矮化情況，蔡英文總統2016年就任後，也同意在無法使用正式國家名稱之下，以中華台北名義參加世界衛生大會，沒有使用中華民國正式國名。