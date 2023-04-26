賴士葆：錯誤能源政策導致台電負債還要被蔡政府逼裝闊

台電虧損嚴重，蔡政府須挹注大筆經費支持。國民黨立委賴士葆表示，台電負債累累是錯誤的能源政策導致，除供電、背負龐大債務外，還要裝闊，連高雄市要蓋動物園都要捐8千萬，時不時買滯銷農產品等配合政策的任務，蔡政府對於錯誤的能源政策絕對不改，台灣缺電的事實絕不承認，最為荒謬。

賴士葆表示，台電是很特殊的單位，公司連年虧損眾所皆知，去年到今年累計虧損會高達5千多億，台電的資本額3303億，財政如此惡化的公司早該宣布破產了，政府整天處心積慮要讓台電不能倒，很像國外有很多大到不能倒的銀行。政府立刻挹注1500億元增資台電，連超徵人民稅金的錢都要再拿幾百億來挹注台電財政缺口。

賴士葆指出，非核家園的政策之下，執政黨硬拗台灣不缺電，為了達成不缺電，必須無所不用其極的使命必達。台電近日以每度10元向民間購電，去年需量競價的平均價格是每度2.95元，因此連執政黨立委都看不下去，台電解釋因為機組故障為了讓備轉容量維持在6％以上才啟動需量競價。台電又推需量反映收購價，上修到每度14元，為了穩健供電，一切台電說了算。

賴士葆批評，蔡政府要在2025綠能供電達到2成的目標已經跳票，下修為15.27％，然現在綠能才達8.6％，外界質疑財4月就已經供電吃緊，台電為了彌補供電缺口，這些納稅人買單的民脂民膏是否任令廠商予取予求？

賴士葆強調，台電的負債累累是因為錯誤的能源政策所致，非戰之罪，更何況台電除了供電背負龐大債務，還要裝闊，連高雄市要蓋動物園台電都要捐八千萬，還要不時購買滯銷農產品等很多配合政策性任務，如此慷慨解囊，根本矛盾。蔡政府對於錯誤的能源政策絕對不改，台灣缺電的事實絕對不能承認，這是最為荒謬之處。