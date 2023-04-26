時力盼公視董監事提名公開透明 開放民眾參與多元徵才

立法院教育及文化委員會今天審查「公共電視法」部分條文修正草案，時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，目前的行政院草案未能確保公視財務的充足與穩定，難以維持公視的獨立性，而且董監事提名欠缺公開透明及公民參與機制，恐怕有損公共電視的公信力。

時代力量立法院黨團上午舉行「公媒改革不能停，公視修法要進擊」記者會，邱顯智說明，時代力量黨團肯定行政院在草案當中，移除編列預算捐贈公視僅限9億元的緊箍咒，以及把董監事選任門檻下修為3分之2，試圖改善公視長期經費不足，董事會換屆經常延宕難產的困境。

不過，邱顯智說，目前的行政院草案未能確保公視財務的充足與穩定，難以維持公視的獨立性，再加上董監事提名欠缺公開透明及公民參與機制，恐怕有損公共電視的公信力。時力黨團呼籲文化部、公視基金會必須持續研議修法，盡快提出第二階段的改革草案。

邱顯智指出，現行「公共電視法」限制政府編列捐增予公視的法定預算只能維持9億元，迄今已經超過20年未調整，早就不足以支應公視營運所需，必須仰賴政府的計畫型補助及標案，行政院草案雖然移除贈預算只能9億元的限制，但是沒有明文保障公視財務充足、穩定的機制。

邱顯智建議，文化部應該將過往編列給公視、屬於不穩定財源的補助費用和標案均改為捐贈，並且透過各造間的善意溝通、公共問責和透明監督編列預算，不僅可以保障公視獨立性，更確保公視善用經費與發揮綜效。

邱顯智再指，現行「公共電視法」並未明定行政院提名公視董監事的作業程序，社會各界往往到了公布名單才能一窺人選，為使提名作業審慎周延、廣泛舉才並與公眾產生連結，公視董監事的提名程序應該公開透明，納入公民參與，開放社會各界推薦及自薦人選。

邱顯智還說，行政院在2006年拍板華視為應行公共化任務的電視台，捐贈超過70%的公股給公視基金會，同時要求公視應肩負整合華視共同完成公共化的任務，然而華視迄今仍然只是「負有公共任務的商業電視台」。

邱顯智認為，公共電視應該確認華視在公廣集團的定位問題，董事會也應該積極解決華視營運經費、公司治理與資產活化等相關課題，即使現階段來不及，文化部也要將此列為下個階段修法的優先目標。

中正大學傳播學系教授羅世宏表示，台灣的公共電視運作產生很多問題，導致沒有辦法發揮預期的作用，這次僅是最小幅度、非常保守的修法，公視屬於全體國民，朝野政黨都有責任呵護、愛護我們的公共電視。

羅世宏呼籲，朝野政黨應該擱置自己的立場，能夠以公共電視的改革作為最主要的追求，這是國民賦予立法委員的責任，任何負責任、有理念的政黨都要支持這次的些法，希望政府可以在明年繼續推動第二階段的修法。