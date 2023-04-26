保二總隊軍事化訓練 鄭文燦：警察不會變成軍人
政府為強化戰時國家關鍵基礎設施維護，研擬擴編警政署保二總隊，並實施軍事操練，引發外界政府讓警察軍隊化質疑。行政院副院長鄭文燦今天表示，軍、警間還是會有界線，警察不會變軍人，配合任務需求給予不同訓練，這是因應國家韌性提高所做的調整。
傳出政府有意強化保二總隊軍事訓練，項目包括兵器教練、手榴彈投擲、小部隊戰鬥、近身戰技等，引發將警察變成「第二陸軍」質疑。
鄭文燦今天出席活動前受訪表示，警察不會變成軍人，全世界各國都有特種警察，在台灣有保安警察有維安特勤隊，刑事警察局有除暴特勤隊，因應任務需求給予不同訓練。
鄭文燦指出，目前關鍵基礎設施除提高水電通信備援外，在防護力提升上，確實有必要加強人員訓練，提升反破壞的訓練工作，而這類型的特種警察，應該給予更好的權利和保障。
鄭文燦強調，訓練項目的調整是因應國家韌性提升，警政署、內政部會非常謹慎保護關鍵基礎設施，大家擔心的問題，內政部會充分處理，不用擔心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言