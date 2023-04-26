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保二總隊軍事化訓練 鄭文燦：警察不會變成軍人

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦今天表示，保二總隊研擬接受軍事訓練，這是因應國家韌性提高所做的調整，不是要把警察變成軍人。本報資料照片
行政院副院長鄭文燦今天表示，保二總隊研擬接受軍事訓練，這是因應國家韌性提高所做的調整，不是要把警察變成軍人。本報資料照片

政府為強化戰時國家關鍵基礎設施維護，研擬擴編警政署保二總隊，並實施軍事操練，引發外界政府讓警察軍隊化質疑。行政院副院長鄭文燦今天表示，軍、警間還是會有界線，警察不會變軍人，配合任務需求給予不同訓練，這是因應國家韌性提高所做的調整。

傳出政府有意強化保二總隊軍事訓練，項目包括兵器教練、手榴彈投擲、小部隊戰鬥、近身戰技等，引發將警察變成「第二陸軍」質疑。

鄭文燦今天出席活動前受訪表示，警察不會變成軍人，全世界各國都有特種警察，在台灣有保安警察有維安特勤隊，刑事警察局有除暴特勤隊，因應任務需求給予不同訓練。

鄭文燦指出，目前關鍵基礎設施除提高水電通信備援外，在防護力提升上，確實有必要加強人員訓練，提升反破壞的訓練工作，而這類型的特種警察，應該給予更好的權利和保障。

鄭文燦強調，訓練項目的調整是因應國家韌性提升，警政署、內政部會非常謹慎保護關鍵基礎設施，大家擔心的問題，內政部會充分處理，不用擔心。

警察 鄭文燦 軍人

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