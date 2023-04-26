影／瓜國總統參訪華德動能電動車 蔡英文：樂於分享台灣經驗
今天上午，蔡英文總統與友邦瓜地馬拉總統賈麥岱到台中市華德動能參訪電動車，蔡英文表示，樂意分享台灣在電動車產業的經驗與技術，和瓜國一起對全球經營轉型目標盡心力。賈麥岱指出，深信瓜地馬拉與中華民國台灣之間的友宜，雙邊是合作穩固與永久的邦交關係。兩人隨後坐上電動車體驗，交談甚歡。
早上10點，蔡英文與賈麥岱、瓜國國會議長李薇拉、我國外交部長吳釗燮、總統府秘書長林佳龍等人參訪華德動能(2237)中港廠，由華德動能董事長蔡裕慶簡報說明。
蔡英文致詞表示，落實能源轉型，推動運輸的過程可以提供新的就業機會，而華德動能科技公司是電動車創新服務的標竿，可以提供一站式服務，可說軟、硬體都非常擅長，早已布局日本市場。
蔡英文也強調，期待藉由這次參訪，能對瓜地馬拉的綠色運輸發展有很大的幫助，未來樂意持續分享台灣在電動車產業的經驗與技術，和瓜國致力全球經營轉型目標盡一分心力。
「再次謝謝你們深信瓜地馬拉與中華民國台灣之間的友宜，我們雙邊合作穩固與永久的邦交關係」，賈麥岱指出，藉由密切金貿與學術交流，能碰撞出更創新、璀璨與互惠鼓勵的產業投資契機。
賈麥岱表示，瓜國政府正推動系列吸引外資直接投資政策，包含：提供巨大的賦稅優惠、自由貿易區等，可說是中美洲地區、拉丁美洲地區第一個通過電動車法案的國家，在沒有賦稅壓力下生產電動車，採購電動車也無須繳稅。
賈麥岱指出，擁有這樣賦稅減免國家並不多，有這樣的法律架構與優惠投資條件，對於華德動能這樣致力於電動車綠能發展的企業，能提供給消費者更環保的選項。
值得一提的是，瓜地馬拉具備鄰近美洲自由貿易協定廣大市場，也就是美國、加拿大、墨西哥等優勢，瓜國提供極具吸引力的生產方案；賈麥岱提到，中美洲地區與美國簽屬的自由貿易協定，在中美洲地區生產商品進到美國市場，也享相關關稅減免。隨後，兩名總統到一樓戶外體驗並乘坐電動巴士，數度合影留念、交談甚歡。
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