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外交部闢瓜國總統指中華民國是唯一中國 藍：精神分裂

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
瓜地馬拉共和國總統賈麥岱。本報資料照
瓜地馬拉共和國總統賈麥岱。本報資料照

瓜地馬拉總統賈麥岱昨稱「中華民國為一個獨立的國家，也是唯一且真正的中國」，外交部發聲明澄清。國民黨副發言人呂謦煒質疑，賈麥岱早在蔡總統出訪瓜國時就有過類似言論，既符合歷史事實，也充分展現中華民國的國家地位與尊嚴。外交部急澄清，反讓外界質疑民進黨政府戴了台獨濾鏡，容不下「唯一且真正的中國」中華民國？在友邦面前精神分裂。

呂謦煒指出，賈麥岱自己都說「兩國之間的外交關係始於1909年，爾後，雙方關係持續深化，中華民國於1933年在瓜地馬拉設置總領事館後，開啟雙邊合作關係。」這是將雙方的外交關係上溯至清朝時期，當時台灣甚至還在被日本殖民。這難道不是友邦總統認為中華民國是「唯一且真正的中國」的最明確證據嗎？

呂謦煒抨擊，中華民國與瓜地馬拉的建交時間為1933年，邦誼將近90年，但在外交部的新聞稿中，卻只敢稱「兩國建立大使級全面外交關係已超過60年」、「邦交國所承認的是享有民主、自由、主權與自決的中華民國（台灣）」。請問外交部，為什麼不敢正視中華民國與瓜地馬拉的邦交關係始於1933年的事實？中華民國與瓜地馬拉建交時，民進黨口中的「中華民國台灣」又在哪裡？當友邦對中華民國的正統歷史大加讚揚，反而是民進黨執政的中華民國政府急忙澄清，民進黨正是在自我矮化、打壓國格。

呂謦煒表示，賈麥岱在立院之演說激勵人心，長期支持中華民國也讓人感佩，彰顯國格，毫無疑義。然而民進黨長期精神分裂，對於自己國家的國號到底是中華民國還是「中華民國台灣」傻傻分不清楚，對於中華民國到底有112年還是只剩下1949年以來的70餘年也分不清楚。外交是總統職權，總統蔡英文與想要競選總統的副總統賴清德也應該講清楚，中華民國對你們來說到底是什麼？別把你們自己精神分裂的問題，推到基層翻譯人員甚至是友邦元首身上。

瓜地馬拉 民進黨 外交部

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