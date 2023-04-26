快訊

桃機接獲恐嚇信！中國國際航空班機疑有爆裂物 南跑道緊急關閉

NBA／太陽布克開無雙狂轟47分 末節險勝快艇晉級第二輪

朱銘久病厭世 台灣能推行「安樂死」？薛瑞元指出卡關重點

影／公媒改革不能停 時力黨團呼籲盡快提出二階段草案

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
時代力量立法院黨團上午舉行「公媒改革不能停 公視修法要進擊」記者會，邀請中正大學傳播學系羅世宏教授（左），卓越新聞獎基金會執行長邱家宜（右）出席。記者邱德祥／攝影
時代力量立法院黨團上午舉行「公媒改革不能停 公視修法要進擊」記者會，邀請中正大學傳播學系羅世宏教授（左），卓越新聞獎基金會執行長邱家宜（右）出席。記者邱德祥／攝影

時代力量立法院黨團上午舉行「公媒改革不能停 公視修法要進擊」記者會，邀請中正大學傳播學系羅世宏教授，卓越新聞獎基金會執行長邱家宜出席。

逾13年未曾修正的《公共電法》，現正在立法院教育文化委員會審查，時力黨團肯定目前行政院草案中移除編列預算捐贈公視僅限9億的緊箍咒，董監事選任門檻下修三分之二，試圖改善公視長期經費不足，董事會换屆經常延宕難產的困境。但同時也憂慮目前行政院草案並未確保公視財務的充足、穩定，難以維持公視的獨立性，董、監事提名欠缺公開透明及公民參與機制，有損公共電視的公信力。

另外針對公視治理架構強化公眾問責以及華視公共化等公媒改革重要課題，時力黨團也呼籲，文化部與公視基金會仍必須持續研議修法，盡快再提出二階段改革草案。

行政院 立法院 時代力量 公視

延伸閱讀

藍委抗議「假改革真酬庸」 公視法修正改明天逐條審查

民進黨推動公視董監事選任門檻降低 擴大政府捐助預算

立院明審查「雙語國家發展中心設置條例草案」 民團反對連署突破門檻

平均地權條例子法預告 房仲：可預期出現落跑建商

相關新聞

國安局證實 我情報設備能與五眼聯盟進行即時情報交換

國安局長蔡明彥上午列席立法院外交及國防委員會備詢，國民黨立委陳以信詢問國安局情報電腦設備能否與包括美國在內「五眼聯盟」情...

談馬「希臘論壇」頭銜 邱太三：希望國家重要人士不被矮化

對於前總統馬英九出席希臘「德爾菲經濟論壇」開幕式的頭銜爭議，陸委會主委邱太三26日受訪指出，希望任何一個「我們國家的這個...

馬英九去希臘被改頭銜 陳建仁：大部分人會取消演講

針對前總統馬英九赴希臘參加德爾菲經濟論壇，頭銜被改為台北前領袖，行政院長陳建仁今天上午受訪時表示，這是極大不禮貌不尊重，...

影／瓜國總統參訪華德動能電動車 蔡英文：樂於分享台灣經驗

今天上午，蔡英文總統與友邦瓜地馬拉總統賈麥岱到台中市華德動能參訪電動車，蔡英文表示，樂意分享台灣在電動車產業的經驗與技術...

保二總隊軍事化訓練 鄭文燦：警察不會變成軍人

政府為強化戰時國家關鍵基礎設施維護，研擬擴編警政署保二總隊，並實施軍事操練，引發外界政府讓警察軍隊化質疑。行政院副院長鄭...

馬英九赴希臘頭銜遭矮化 陳揆：多數人會取消行程

對於前總統馬英九應邀出席希臘「德爾菲經濟論壇」開幕式，頭銜卻被改成「台北前領袖」，對此，行政院長陳建仁今（26）日表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦