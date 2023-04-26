影／公媒改革不能停 時力黨團呼籲盡快提出二階段草案

時代力量立法院黨團上午舉行「公媒改革不能停 公視修法要進擊」記者會，邀請中正大學傳播學系羅世宏教授，卓越新聞獎基金會執行長邱家宜出席。

逾13年未曾修正的《公共電法》，現正在立法院教育文化委員會審查，時力黨團肯定目前行政院草案中移除編列預算捐贈公視僅限9億的緊箍咒，董監事選任門檻下修三分之二，試圖改善公視長期經費不足，董事會换屆經常延宕難產的困境。但同時也憂慮目前行政院草案並未確保公視財務的充足、穩定，難以維持公視的獨立性，董、監事提名欠缺公開透明及公民參與機制，有損公共電視的公信力。

另外針對公視治理架構強化公眾問責以及華視公共化等公媒改革重要課題，時力黨團也呼籲，文化部與公視基金會仍必須持續研議修法，盡快再提出二階段改革草案。