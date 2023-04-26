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盧沙野稱中國人決定台灣命運 游錫堃：活在專制體系

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
立法院長游錫堃（左一）表示，盧沙野稱「中國人定台灣命運」不適當，還活在專制威權的體系中。記者陳敬丰／攝影
立法院長游錫堃（左一）表示，盧沙野稱「中國人定台灣命運」不適當，還活在專制威權的體系中。記者陳敬丰／攝影

中國駐法大使盧沙野4月21日受訪稱「中國人決定台灣命運」，立法院長游錫堃今天表示，台灣是民主自由國家，國家前途由2300萬人民共同決定，盧沙野待過加拿大、法國等民主國家，卻仍活在專制威權體系，十分遺憾，歐洲已有80多位議員聯署要求撤換，中國後續如何處置將是指標。

游錫堃今天接待法國參議院副議長阿蘭‧李察（Alain Richard）拜訪宜蘭，第一站來到國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區，被問及如何看待盧沙野日前在法國LCI電視節目受訪時，否定主持人所說的民族自決權，聲言「由中國人決定台灣命運」，會盡一切可能統一台灣等言論。

游錫堃說，全世界都知道台灣是民主國家，包括美國前國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）認證台灣是民主典範，英國經濟學人雜誌評價台灣是東亞民主指數第一名、自由指數第二名，國家的前途當然是由2300萬台灣人來決定，前總統馬英九也是這樣說的。

游錫堃批評，盧沙野的發言極不適當，他擔任過加拿大與法國大使，卻沒辦法感受到民主自由，還活在專制威權體系中，令人遺憾；盧沙野的言論引起多國不滿，歐洲已有80多位國會議員聯署，要求法國向中國發聲，撤換盧沙野。

游錫堃表示，中國從2017年開始實施「戰狼外交」，盧沙野擔任加拿大大使時就展現強硬作風，正是一匹戰狼，所以才會「高升」到法國，仍是不改本色。中國後續會如何處置盧沙野失言風波，將會是中國今後外交策略的重要指標，值得觀察。

游錫堃

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