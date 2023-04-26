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2024年總統大選候選人維安 國安局：籌備四組

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
針對2024年總統、立委「二合一」大選，國安局長蔡明彥上午表示，國安局已啟動「安維8號」作業，整體任務會擴編到220人，籌備總統候選人組數，目前估算「3+1」，以四組來作最大能量。圖／取自國會頻道直播
針對2024年總統、立委「二合一」大選，國安局長蔡明彥上午表示，國安局已啟動「安維8號」作業，整體任務會擴編到220人，籌備總統候選人組數，目前估算「3+1」，以四組來作最大能量。圖／取自國會頻道直播

針對2024年總統、立委大選，國安局蔡明彥上午表示，國安局已啟動安維8號作業，整體任務擴編到220人，籌備總統候選人組數，目前估算三加一組，以四組為最大能量。

立法院外交國防委員會上午聽取國安局報告中共複合式威脅對我國家安全之影響。蔡明彥答覆國民黨立委陳以信質詢時，他說，國安局啟動安維8號作業，正招募擴編人力，籌備總統候選人組數，目前估算三加一組，以四組作最大能量，最後一組是預備組。目前副總統是一組，可以其本身警衛組支應，未來整體任務會擴編到220人，6月報到後，7月到9月進行第一階段訓練，11月成軍，展現訓練成果。

蔡明彥表示，特勤中心將以最嚴格標準進行訓練，針對新形態的樣態，包括爆裂物、無人機新樣態威脅，訓練上都會作相關評估與演練。

國安局 蔡明彥 陳以信

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