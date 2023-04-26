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國安局證實 我情報設備能與五眼聯盟進行即時情報交換

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國安局長蔡明彥（右）上午列席立法院外交及國防委員會備詢，國民黨立委陳以信詢問國安局情報電腦設備能否與包括美國在內「五眼聯盟」情報組織設備，進行即時性情報的傳遞與對接？蔡明彥表示，都有，而且會使用保密性系統。圖／取自立法院直播
國安局長蔡明彥（右）上午列席立法院外交及國防委員會備詢，國民黨立委陳以信詢問國安局情報電腦設備能否與包括美國在內「五眼聯盟」情報組織設備，進行即時性情報的傳遞與對接？蔡明彥表示，都有，而且會使用保密性系統。圖／取自立法院直播

國安局蔡明彥上午列席立法院外交及國防委員會備詢，國民黨立委陳以信詢問國安局情報電腦設備能否與包括美國在內「五眼聯盟」情報組織設備，進行即時性情報的傳遞與對接？蔡明彥表示，都有，而且會使用保密性系統。

立法院外交國防委員會上午聽取蔡明彥以「中共複合式威脅對我國家安全之影響」為題進行專案報告。他同時證實，他將與訪台的前美國國家安全顧問波頓會面，針對台海情勢交換意見。

國民黨立委陳以信質詢表示，國安局去年起更新大量電腦設備，與國外情報單位設備有相仿處，而台美情報合作密切，而美國是五眼聯盟機制的之一環，國安局的電腦設備未來有無與其接軌處？

蔡明彥表示，國安局在情報合作部分，除實體交流恢復外，如何建立網路上的即時通報與連繫機制，系統現在正在建置中，對情報合作的即時性，國安局特別編列預算採購相關裝備。

立委進一步詢問，國安局的設備與五眼聯盟使用的情報電腦系統，需即時性情報時，可進行情報對接與交換？蔡明彥說，都有，會使用保密性系統。

立委質詢問，美國前國安顧問波頓來台灣，國安局長是否與之會面？蔡明彥表示，目前有安排，屆時會針對台海情勢交換意見。

陳以信表示，波頓日前曾受訪，他曾稱在川普政府國安顧問任內，最挺台灣，甚至予以台灣外交承認，美國應作更多的事情，如將美軍軍艦進駐高雄，用意雖好，但國安局會否接受這項建議？對台灣是正面或負面的影響。

蔡明彥說，國安局尊重友台人士對提升台灣防衛能力的各種建議，會深入請教他更深入的觀點。會持續針對各種狀況交換意見。

國安局 蔡明彥 美國

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