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影／立院審公共電視法修正草案 藍委舉牌杯葛議事

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
立法院教育及文化委員會上午審查「公共電視法部分條文修正草案」，會議一開始，國民黨團立委就以程序發言舉牌杯葛議事。記者邱德祥／攝影
立法院教育及文化委員會上午審查「公共電視法部分條文修正草案」，會議一開始，國民黨團立委就以程序發言舉牌杯葛議事。記者邱德祥／攝影

立法院教育及文化委員會上午審查「公共電視法部分條文修正草案」，會議一開始，國民黨立委就以程序發言舉牌杯葛議事，手持「調降董監事門檻、假改革真酬庸」標語，並提出臨時動議，要求今天只進行詢答、明天再進行逐條審查。在民進黨立委也同意的情況下，改成明天才進行逐條審查。

立委曾銘宗表示，要把高門檻四分之三調降成三分之二，不符合社會期待。鄭正鈐質疑，鬆綁補助預算、加上董監事門檻下修，獨立性與公共化是否可以持續維持，「公共電視還是公共電視？」是否會成為政府的大內宣？立委李德維表示，董監事的高門檻，是民進黨當年要求「公共化、獨立化、不被政府所干預」所致，如今卻要放鬆限制，他要求文化部長史哲代表跟全民道歉。此外，他也擔心公視的公共性會因「預算無限制」而改變。

立法院教育及文化委員會上午審查「公共電視法部分條文修正草案」，文化部長史哲（左）和公視董事事胡元輝（右）和立委溝通。記者邱德祥／攝影
立法院教育及文化委員會上午審查「公共電視法部分條文修正草案」，文化部長史哲（左）和公視董事事胡元輝（右）和立委溝通。記者邱德祥／攝影
立法院教育及文化委員會上午審查「公共電視法部分條文修正草案」，國民黨團立委擬以程序發言舉牌杯葛議事，民進黨團幹事長鄭運鵬（左）上前和文化部長史哲（右）交換意見。記者邱德祥／攝影
立法院教育及文化委員會上午審查「公共電視法部分條文修正草案」，國民黨團立委擬以程序發言舉牌杯葛議事，民進黨團幹事長鄭運鵬（左）上前和文化部長史哲（右）交換意見。記者邱德祥／攝影
立法院教育及文化委員會上午審查「公共電視法部分條文修正草案」，文化部長史哲（左）和公視董事事胡元輝（右）上台詢答。記者邱德祥／攝影
立法院教育及文化委員會上午審查「公共電視法部分條文修正草案」，文化部長史哲（左）和公視董事事胡元輝（右）上台詢答。記者邱德祥／攝影

門檻 民進黨 鄭正鈐

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