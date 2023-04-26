影／立院審公共電視法修正草案 藍委舉牌杯葛議事
立法院教育及文化委員會上午審查「公共電視法部分條文修正草案」，會議一開始，國民黨立委就以程序發言舉牌杯葛議事，手持「調降董監事門檻、假改革真酬庸」標語，並提出臨時動議，要求今天只進行詢答、明天再進行逐條審查。在民進黨立委也同意的情況下，改成明天才進行逐條審查。
立委曾銘宗表示，要把高門檻四分之三調降成三分之二，不符合社會期待。鄭正鈐質疑，鬆綁補助預算、加上董監事門檻下修，獨立性與公共化是否可以持續維持，「公共電視還是公共電視？」是否會成為政府的大內宣？立委李德維表示，董監事的高門檻，是民進黨當年要求「公共化、獨立化、不被政府所干預」所致，如今卻要放鬆限制，他要求文化部長史哲代表跟全民道歉。此外，他也擔心公視的公共性會因「預算無限制」而改變。
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