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王鴻薇揭：蔡見興傳聞中小三、陳其邁人馬仍在合庫 AMC

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇日前揭露，合作金庫資產管理公司（AMC）在民進黨前高雄市議長蔡見興上任董事長後近七成金額都放款在自己地盤高雄，蔡見興昨請辭獲准。王鴻薇今繼續揭露表示，包括傳聞中高雄市長陳其邁人馬及傳聞中蔡見興「小三」，都被安插到合庫，要求徹查。記者程遠述／攝影
國民黨立委王鴻薇日前揭露，合作金庫資產管理公司（AMC）在民進黨前高雄市議長蔡見興上任董事長後近七成金額都放款在自己地盤高雄，蔡見興昨請辭獲准。王鴻薇今繼續揭露表示，包括傳聞中高雄市長陳其邁人馬及傳聞中蔡見興「小三」，都被安插到合庫，要求徹查。記者程遠述／攝影

國民黨立委王鴻薇揭露合庫資產管理公司（AMC），在民進黨籍高雄市前議長蔡見興上任董事長後放款疑雲，導致蔡見興昨請辭獲准。王鴻薇今再爆，指蔡見興在合庫AMC任用親信，傳聞中蔡見興「小三」黃姓副理、不動產部副總經理陳柏欣、吳姓經理、稽核部莊姓稽核事務員等都是靠關係的「空降奇兵」。

王鴻薇指出，不是蔡見興請辭就可以「斷尾求生」，陳柏州就是負責高雄業務、蔡見興的「大總管」，而陳柏欣則是這次都更危老代墊款放水中的關鍵人物，傳聞陳柏欣是由高雄市長陳其邁方面介紹，有強大後台。

此外，蔡見興上任後在不動產部與稽核部安插三人，陳柏欣、吳姓經理、莊姓稽核事務員都和蔡有關係，而合庫AMC的黃姓副理，於108年曾被爆料與蔡見興多次進出旅館，更是傳聞中蔡見興「小三」，黃副理之前是一位無金融經驗的前護理師，「除了靠關係，還有什麼好解釋？」

王鴻薇也指出，蔡見興、黃姓副理和陳柏欣都涉嫌浮報公司通勤、出差津貼，據稱2018年開始，蔡見興及親信幾乎每週都「出差」高雄，領取交通補助款與出差津貼，合庫AMC內部都有資料，要求主管單位要把資料查出來。

王鴻薇表示，不管是蔡見興任用親信或放款標準亂放寬，合庫董事長等相關單位一定曾接獲投訴，甚至連媒體都報導，但若是她這次沒揭露「就繼續欸」，金管會、合庫根本是不管，還是蔡見興囂張到不敢管？

王鴻薇強調，絕不能像行政院前院長蘇貞昌說過的「不必去查」，像是此案的金控子公司亂放款，就是像貸款，但透過放寬內部規範，都更還沒申請都更，就能把十億給要求貸款的公司，申請完再撥十億，傳聞甚至還有人用貸款的錢買合庫的房舍「可以這樣亂搞嗎？」

王鴻薇表示，不能拿公股銀行的錢搞私人的東西，她要求檢視墊付標準規範，且蔡見興安插的人不合規定就要一起滾蛋，合庫、財政部金管會不要繼續包庇，她也會繼續追查。

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