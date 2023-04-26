王鴻薇揭：蔡見興傳聞中小三、陳其邁人馬仍在合庫 AMC

國民黨立委王鴻薇揭露合庫資產管理公司（AMC），在民進黨籍高雄市前議長蔡見興上任董事長後放款疑雲，導致蔡見興昨請辭獲准。王鴻薇今再爆，指蔡見興在合庫AMC任用親信，傳聞中蔡見興「小三」黃姓副理、不動產部副總經理陳柏欣、吳姓經理、稽核部莊姓稽核事務員等都是靠關係的「空降奇兵」。

王鴻薇指出，不是蔡見興請辭就可以「斷尾求生」，陳柏州就是負責高雄業務、蔡見興的「大總管」，而陳柏欣則是這次都更危老代墊款放水中的關鍵人物，傳聞陳柏欣是由高雄市長陳其邁方面介紹，有強大後台。

此外，蔡見興上任後在不動產部與稽核部安插三人，陳柏欣、吳姓經理、莊姓稽核事務員都和蔡有關係，而合庫AMC的黃姓副理，於108年曾被爆料與蔡見興多次進出旅館，更是傳聞中蔡見興「小三」，黃副理之前是一位無金融經驗的前護理師，「除了靠關係，還有什麼好解釋？」

王鴻薇也指出，蔡見興、黃姓副理和陳柏欣都涉嫌浮報公司通勤、出差津貼，據稱2018年開始，蔡見興及親信幾乎每週都「出差」高雄，領取交通補助款與出差津貼，合庫AMC內部都有資料，要求主管單位要把資料查出來。

王鴻薇表示，不管是蔡見興任用親信或放款標準亂放寬，合庫董事長等相關單位一定曾接獲投訴，甚至連媒體都報導，但若是她這次沒揭露「就繼續欸」，金管會、合庫根本是不管，還是蔡見興囂張到不敢管？

王鴻薇強調，絕不能像行政院前院長蘇貞昌說過的「不必去查」，像是此案的金控子公司亂放款，就是像貸款，但透過放寬內部規範，都更還沒申請都更，就能把十億給要求貸款的公司，申請完再撥十億，傳聞甚至還有人用貸款的錢買合庫的房舍「可以這樣亂搞嗎？」

王鴻薇表示，不能拿公股銀行的錢搞私人的東西，她要求檢視墊付標準規範，且蔡見興安插的人不合規定就要一起滾蛋，合庫、財政部金管會不要繼續包庇，她也會繼續追查。