民進黨立委初選「惠慧內戰」揭曉 賴惠員出線

民進黨台南第一選區立委初選民調出爐，現任立委賴惠員以0.4302的平均支持率，擊敗前台南觀旅局長郭貞慧的0.3798，以微幅之差勝出。

賴惠員並發表勝選感言，表示黨內初選已結束，此時唯一可以做的是固守自己的支持者，口水、抹黑、栽贓、扭曲可以停止了。再來就是團結，一致對外，迎接國民黨對手更艱鉅的挑戰。

賴表示，感謝第一選區的市民朋友，在昨晚的電話民調支持惠員，讓惠員能在賴清德主席的帶領下，再次代表民主進步黨，爭取2024年的大選勝利。

回顧過去這段初選期間，選情攻防的激烈程度，遠超過大家想像，惠員遭受激烈人格毀滅式的攻擊，渲染的、汙衊的、移花接木、張冠李戴，讓惠員及整個服務團隊壓力爆表，數次壓力大到許多工作人員都深夜難以入眠。

然而，民進黨的初選，乃透由公開透明的全民調，將政黨提名權，交由選民來決定，這是台灣最進步、最民主的初選制度。民進黨的傳統，無論初選多麼激烈，初選結果一出爐，競爭對手彼此就能立即放下爭議，團結面對大選，爭取人民最大的支持。

民進黨的支持者，也不會支持初選落敗者，脫黨參選或採取任何不服初選結果而違紀的任何舉措。所以，惠員相信，年底將會是團結的民進黨，面對藍軍代表的一場君子之爭。