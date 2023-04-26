快訊

國道驚魂！鐵鉤從天砸落擋風玻璃 女駕駛驚喊：絕命終結站

美軍西太平後勤有弱點？軍事專家盤點各軍種這些對策

富察赴陸探親失聯 國台辦：涉嫌危害國家安全 接受調查中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬英九去希臘被改頭銜 陳建仁：大部分人會取消演講

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
行政院長陳建仁、內政部長林右昌今上午視察「165反詐騙諮詢專線」。記者蕭雅娟／攝影
行政院長陳建仁、內政部長林右昌今上午視察「165反詐騙諮詢專線」。記者蕭雅娟／攝影

針對前總統馬英九希臘參加德爾菲經濟論壇，頭銜被改為台北前領袖，行政院長陳建仁今天上午受訪時表示，這是極大不禮貌不尊重，名稱改來改去，絕大部分人都會取消去演講。

陳建仁、內政部長林右昌今上午視察「165反詐騙諮詢專線」，重新盤點打詐事宜，宣示推動「打詐行動網領 1.5 版本」。

對於馬前總統去希臘被矮化，媒體問陳建仁，會否呼籲馬評估是否前往？另外，馬英九辦公室指稱是蔡政府無能，又如何回應？

陳建仁指出，馬總統是中華民國的前任總統，代表國家的尊嚴、主權，主辦單位邀請他、用不適當的名稱稱呼他，是極大的不禮貌、不尊重，對馬總統來講是很大的考驗，名稱改來改去，「我想絕大部分的人都會取消去演講」。

馬英九 陳建仁 希臘

延伸閱讀

馬英九參加希臘論壇被稱「前領導人」 外交部：表達抗議

拍板指揮中心解編及防疫降階 陳建仁感謝全民團結合作

雙語政策惹議 陳建仁：沒要將英語列國家第二語言

指揮中心將解編 陳建仁促疫情獎勵與補償儘速完成

相關新聞

談馬「希臘論壇」頭銜 邱太三：希望國家重要人士不被矮化

對於前總統馬英九出席希臘「德爾菲經濟論壇」開幕式的頭銜爭議，陸委會主委邱太三26日受訪指出，希望任何一個「我們國家的這個...

馬英九去希臘被改頭銜 陳建仁：大部分人會取消演講

針對前總統馬英九赴希臘參加德爾菲經濟論壇，頭銜被改為台北前領袖，行政院長陳建仁今天上午受訪時表示，這是極大不禮貌不尊重，...

民進黨立委初選「惠慧內戰」揭曉 賴惠員出線

民進黨台南第一選區立委初選民調出爐，現任立委賴惠員以0.4302的平均支持率，擊敗前台南觀旅局長郭貞慧的0.3798，以...

國小生補習拚私中的亂象未解 教育部長卻還忙著辨認卡通人物？

教育部長潘文忠的四月份很忙，得在兒童節參與「快問快答」，還得自嘲因太資深不認識屁屁偵探、佩佩豬等卡通人物，但在幽默問答的背後，他依舊沒有解決部分私立中學國中部招生形同「小聯考」，導致國小生與家長得到處參加活動、考檢定的「童年」。潘文忠不趕緊解決此問題，難道代表他認為辨認卡通人物比協助孩子快樂成長更重要嗎？

2024立委戰／王世堅「贏賭又贏話」 綠派系酸消費何志偉未必能勝選

民進黨台北市士林大同區立委初選由台北市議員王世堅勝出，王世堅面對電話民調1200通電話，何志偉贏王世堅218通，引發討論時，王世堅稱本來可以贏更多，因為初選時被毀滅式攻擊才被拉低險勝，願再比一次。 民進黨派系人士說，這次民調後，地方傳出小道消息，何志偉贏218通電話輸了初選，與年輕族群加權有關，與何志偉支持者的初選技術不如人有關，何志偉為了營造團結氣氛，沒有異議，但王世堅贏賭還要贏話，讓何志偉支持者很不爽，只要國民黨提名對的人，王世堅不一定穩贏…

【專家之眼】陸啟動貿易戰 或正中民進黨下懷

中國大陸商務部日前突然宣布，將對台灣進行貿易壁壘調查，由於我國違反WTO規範明確，陸方極有可能啟動報復措施。對亟欲降低對...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦