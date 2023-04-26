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馬英九去希臘被改頭銜 陳建仁：大部分人會取消演講
針對前總統馬英九赴希臘參加德爾菲經濟論壇，頭銜被改為台北前領袖，行政院長陳建仁今天上午受訪時表示，這是極大不禮貌不尊重，名稱改來改去，絕大部分人都會取消去演講。
陳建仁、內政部長林右昌今上午視察「165反詐騙諮詢專線」，重新盤點打詐事宜，宣示推動「打詐行動網領 1.5 版本」。
對於馬前總統去希臘被矮化，媒體問陳建仁，會否呼籲馬評估是否前往？另外，馬英九辦公室指稱是蔡政府無能，又如何回應？
陳建仁指出，馬總統是中華民國的前任總統，代表國家的尊嚴、主權，主辦單位邀請他、用不適當的名稱稱呼他，是極大的不禮貌、不尊重，對馬總統來講是很大的考驗，名稱改來改去，「我想絕大部分的人都會取消去演講」。
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