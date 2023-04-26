民進黨推動公視董監事選任門檻降低 擴大政府捐助預算

立法院教育文化委員會今天審查公共電視法條文修正草案，將刪除公視每年新台幣9億元預算上限，公視董監事選任門檻從現行四分之三，調整為私三分之二以上同意。

文化部表示，這次公視法修法修正條文17條，涵蓋媒體改革團體意見、公視董事會修法建議，連監察院今年提出對行政院及文化部糾正案意見，修法草案皆有對應的適度修訂。

文化部次長王時思說，過去公視董監事選任引發關注與困擾，第5屆選任延宕968天、第7屆延宕966天，這次修法把原本四分之三以上同意的選任標準，比照原民台、客家台等的三分之二，希望避免過去爭議再度發生。

王時思說，公視每年9億元經費上限，相比日本NHK的年經費1976億元、英國BBC的1835億元與韓國KBS的329億元等都有差距，希望在修法通過後，未來公視更專業、自主也兼顧公益。

最初立法院通過設立公視，通過9億元預算上限，當時立法精神是希望公視自行募集經費，不要全部使用政府預算，現在修改預算上限規定，與最初設立公視精神，已經有很大不同。

據了解，文化部長史哲上任後，將超過13年未修正的公視法修法視為重大工作，希望力拚公視法修法這會期能三讀。

立法院教育文化委員會召委范雲表示，為了避免國民黨團杯葛議事，她已將議程調整為兩天，先完成立委詢答，明天再進行法案逐條審查，希望本周送出委員會。