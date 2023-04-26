指揮中心解編新冠疫情結束 但這些事情「回不去了」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心五月一日退場，指揮官王必勝表示，新冠肺炎也將同步調整為第四類法定傳染病，但患者醫療權益不受影響。記者余承翰／攝影
中央流行疫情指揮中心五月一日退場，指揮官王必勝表示，新冠肺炎也將同步調整為第四類法定傳染病，但患者醫療權益不受影響。記者余承翰／攝影

新冠疫情降級指揮中心解編，但三年疫情對台灣社會的影響，並不會隨著降級解編而消失。台大社會系退休教授薛承泰指出，新冠疫情促成遠距教學、線上課程的崛起，將是教育制度與形式變革的轉捩點。而封鎖帶來的遠距上班、「在家工作」模式，除了改變辦公室和居家空間，也影響了家人與親子之間的關係。

薛承泰指出，線上課程並非為疫情所創，卻是疫情讓線上課程變得普及、也加速了相關科技，這對傳統的課堂教學造成了結構性的顛覆，將徹底改變未來的教育型態。同樣的，線上購物的崛起，也改變消費者的消費模式、進一步影響民眾的生活與相關的城市空間。

即使疫情解禁，許多事情還是「回不去了」。包括臉書母公司Meta、推特等眾多企業，皆宣布部分員工「居家上班」仍將持續進行。節省成本之外，也是因為許多員工不想回到耗費交通成本、封閉的實體辦公室。薛承泰觀察，三年疫情帶來的「WFH(在家工作)」熱潮，未來將在台灣持續發展，可能促進家人與親子之間的關係，但也可能加重家庭暴力。

「WFH」也將同時改變辦公室文化與居家空間。全國建築師公會學術委員會副主委趙化宇指出，目前國際上出現新的辦公室潮流，更重視陽台、屋頂平台等戶外空間，並設法減少員工對密閉空間如電梯的依賴、甚至鼓勵員工在與大自然緊密相連的半開放空間中辦公。他觀察，台灣辦公室空間的變革目前並不明顯，但未來肯定無法自外於此一趨勢。

實踐大學建築設計系副教授李清志是知名的「咖啡館偵探」，疫後他再訪日本，發現過去總是煙味瀰漫的老派咖啡館，疫後統統禁菸，他認為跟疫情時代要求「空氣流通」有關。他也發現，台灣解封後，咖啡館人潮雖然回籠，但不少咖啡館多了隔板、也更強調空氣流通與光線明亮。

疫情期間台灣疫苗政策一變再變，惡劣的排隊環境更造成疫情的擴散。薛承泰認為，這造成台灣民眾對公衛專家失去信心、對疫苗的論述產生質疑。新的病毒不會消失，在下一個疫情到來之前，他認為政府必須重建人民對台灣公衛的信心。

疫情 咖啡館 在家工作

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