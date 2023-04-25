蕭旭岑：馬英九不會因蔡政府無能 放棄向國際發聲機會

有關希臘德爾菲經濟論壇對前總統馬英九的稱謂問題，馬英九基金會執行長蕭旭岑今（25）日表示，外交部日前才發稿宣稱，經其力洽，主辦單位已更改馬英九職稱，為何今日又會出現變化？請外交部負起責任，妥適處理。

蕭旭岑表示，外交部暗示馬英九應缺席論壇，「非常可笑」，外交部長吳釗燮任內斷了7個邦交國，都沒有辭職下台，憑什麼要一個已在民間的在野黨前總統要缺席重要國際會議？

蕭旭岑表示，既然蔡政府放話吹噓蔡英文總統參加丹麥「哥本哈根民主峰會」等有爭取到正確稱謂，請吳釗燮拿出同樣的積極任事，為馬英九爭取，千萬不可因為黨派之別，對馬英九採取兩套標準，又同時發動政治攻擊。

蕭旭岑表示，如果因為蔡英文政府無能，無法爭取到正確的稱謂，馬前總統作為民間身份，更必須爭取向國際發聲的機會，凸顯台灣當前最迫切的問題。