馬英九參加希臘論壇遭稱前領導人 外交部：表達抗議

馬英九前總統日前啟程飛往希臘，計畫參加26日開幕的第8屆德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum），並在28日發表演說。然而論壇官網卻稱馬為「台北前總統」，引發爭議，經反映後，一度改為「台灣前總統」，但現在又被改成「前領導人」（former leader）。對此，外交部表示遺憾與不解，已訓令駐處向論壇主辦單位表達嚴正抗議。

外交部指出，我國駐希臘代表處於4月19日主動察覺希臘「德爾菲經濟論壇」（Delphi Economic Forum）網頁誤植馬前總統名銜後，立即於第一時間洽繫主辦單位，並致函論壇創辦人兼主席Mr. Symeon G. Tsomokos表達抗議及要求更正。經我駐處力洽，該論壇於4月21日更正馬前總統名銜。

外交部表示，爾後持續關注該論壇網頁，並於25日注意到主辦單位再度不當變更馬前總統名銜，已立即電請駐處持續力洽該論壇更正。

外交部指出，「德爾菲經濟論壇」屬民間之非營利組織，旨在集結政治、經濟、學術等各領域具影響力人物，建立跨國網絡與意見溝通平台，每年定期在希臘德爾菲鎮舉行年會。然而該組織竟在短短數日之中，甚至年會舉行前一日，反覆誤植馬前總統名銜，出爾反爾之態度令我方深感遺憾與不解，外交部已訓令駐處向論壇主辦單位表達嚴正抗議。

外交部說，基於維護國家尊嚴立場，我國任何非政府組織（NGO）或民間團體出席國際會議或活動倘有遭矮化情事，我方絕不接受並立即要求主辦方更正。外交部在持續力洽主辦單位更正的同時，也呼籲馬前總統在名銜未獲更正前，應審慎評估決定是否出席該論壇相關活動。