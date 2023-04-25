世界各地獸醫組團訪台 賴清德：一起支持「防疫一體」

副總統賴清德今天接見「世界獸醫師會」成員，他感謝世界獸醫師會的支持，讓台灣有機會主辦「第38屆世界獸醫師大會」，提供台灣與國際接軌的機會，他期盼政府與醫界、獸醫師公會共同合作，一起支持「One Health 防疫一體」，解決動物跟人之間的傳染病問題。

賴清德致詞時先歡迎來自世界各地的國際性獸醫組織的獸醫師來到台灣訪問。他指出，世界獸醫師會是全球歷史最悠久的獸醫國際組織，至今已有160年之久。長期以來致力於提升獸醫專業及促進動物健康，也間接對人類健康投注許多心力，他要向大家表達感謝及敬意。

賴清德表示，他要利用這個難得的機會，感謝世界獸醫師會對中華民國獸醫師公會及獸醫師的支持，讓台灣有機會主辦「第38屆世界獸醫師大會」，這是對台灣全體獸醫師的具體肯定，同時也提供台灣獸醫師與國際接軌的寶貴機會。

賴清德認為，台灣的獸醫師都非常專業，工作上也相當盡心盡力。幾十年來協助台灣畜牧產業發展、保護動物健康。台灣政府與獸醫師合作，已成功撲滅口蹄疫及維持非洲豬瘟的非疫區，未來，也希望能進一步清除羊痘及其他豬瘟。

賴清德提到，這幾年，台灣獸醫師的工作性質及項目已有所轉變，重心從傳統的畜牧產業轉移到寵物產業，許多家庭花在寵物身上的消費金額也逐年提升，使寵物市場成為相當大的產業。

賴清德表示，現在台灣，人與動物接觸的機會遠比過去農業時代要為密切，動物與人之間的傳染病也成為一個非常重要的議題。因此，台灣目前衛生單位與農業單位，希望能與醫界、獸醫師公會共同合作，一起支持「One Health 防疫一體」，解決動物與人之間傳染病的問題。除此之外，政府也相當關注動物抗藥性及健康防護的議題，希望能持續與世界獸醫師會交流合作，以落實國內的各項防疫作為。

隨後世界獸醫師會會長當選人拉斐爾拉根斯（Rafael Laguens）致詞時表示，他很榮幸有機會與世界獸醫師會成員跟賴清德會面，這是他首次到訪台灣，非常感謝台灣政府的接待與支持，並協助舉辦本屆獸醫師大會。

拉根斯指出，動物健康與公共衛生議題息息相關，而飼養寵物也是在各已開發國家中常見的趨勢。世界獸醫師會的成員來自世界各國，大家的目標和使命，是成為獸醫師發聲的管道。

拉根斯表示，世界獸醫師會非常敬佩並感謝台灣獸醫師的努力，這次來台就是為了見證成果，也希望未來能與台灣和台灣獸醫師們繼續合作。經過一連串的縝密規劃與準備，相信本屆世界獸醫師大會將順利圓滿。