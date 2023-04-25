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瓜地馬拉總統訪台遭批助紂為虐 外交部：不容其他國家置喙

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
瓜地馬拉共和國總統賈麥岱率團訪台，並拜訪立法院，在議場發表演說。記者曾學仁／攝影
瓜地馬拉共和國總統賈麥岱率團訪台，並拜訪立法院，在議場發表演說。記者曾學仁／攝影

瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）率團訪台，中國外交部發出批評，認為他「助紂為虐」。對此，外交部強調，我國與友邦互動交往是主權國家的基本權利，不容其他國家置喙。

針對瓜國總統賈麥岱訪台，中國外交部批評民進黨當局拓展國際空間的圖謀已經道盡途窮，不過是自欺欺人的把戲；同時奉勸賈麥岱政府不要助紂為虐，為謀一己之私，違背國際大勢和危地馬拉人民的心聲。

對此，外交部發出新聞稿表示，瓜地馬拉是我國的忠實友邦，兩國合作無間且互動頻密，賈麥岱總統應我國邀請來台進行國是訪問，並在立法院公開演說及兩國元首雙邊會談時，數度公開聲明對我國的堅定支持，充分展現台瓜兩國緊密友好關係。

外交部回擊說，我國與友邦互動交往是主權國家的基本權利，也是民主國家間團結一心的具體實踐，不容其他國家置喙，更不是中國威權政府壓力脅迫可以改變的事實。對於中國外交部一再自貶國格，以極度不尊重的言詞侮蔑我國友邦元首，對於這種不符合文明社會規範的無禮行徑，外交部再次表達嚴正抗議與譴責。

外交部也再度強調，中華民國台灣是主權獨立的國家，和中華人民共和國互不隸屬，這是客觀的事實也是現狀。我國將持續與自由民主夥伴攜手合作，堅定捍衛普世價值與信念，並基於主權推動外交工作，爭取台灣應有的國際地位。

外交部 瓜地馬拉 中華民國台灣

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