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批合庫成家族金庫蔡見興辭董座 王鴻薇：會揭更多醜聞

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇質疑，合作金庫資產管理公司（AMC）在民進黨前高雄市議長蔡見興上任董事長後，有任用子女及親信等在合庫企業相關任職及利益輸送情事。今蔡見興已請辭獲准，王鴻薇則再發臉書指出，合庫AMC及蔡見興的回應避重就輕，他明天仍會揭發更多醜聞。圖／取自王鴻薇臉書
國民黨立委王鴻薇質疑，合作金庫資產管理公司（AMC）在民進黨前高雄市議長蔡見興上任董事長後，有任用子女及親信等在合庫企業相關任職及利益輸送情事。今蔡見興已請辭獲准，王鴻薇則再發臉書指出，合庫AMC及蔡見興的回應避重就輕，他明天仍會揭發更多醜聞。圖／取自王鴻薇臉書

國民黨立委王鴻薇日前揭露，合作金庫資產管理公司（AMC）在民進黨前高雄市議長蔡見興上任董事長後，修改業務內規，至今總放款金額約74.7億元中近7成金額都放款在自己地盤高雄，且質疑蔡任用子女及親信等在合庫企業相關任職，有利益輸送情事。蔡見興今已向合庫金、財政部提出辭呈，並已請辭獲准。

王鴻薇今天傍晚再發臉書指出，合庫AMC及蔡見興的回應避重就輕、答非所問，他明天仍會揭發更多醜聞，「財政部金管會給我追下去」。

王鴻薇明將在立法院舉行「合庫革命吹哨四起！王鴻薇再爆更多蔡見興空降奇兵！」記者會。王鴻薇也在臉書發文質疑，蔡見興對於任用親信的解釋，說自己兒子很優秀進入合庫與自己無關，還直接跟記者承認陳柏州則是他接任合庫AMC董事長時，所聘用的祕書，李宜芳是透過考試進入公司。

她要請問蔡見興，是不是直接承認1擔任董事長就任用親信陳柏州，又如何說明不論是蔡見興兒子蔡政達、外甥陳柏州以及李宜芳的父親李木欣，通通都在現任董事長是你女兒蔡佳庭，你還是前任董事長的造福環境工程當董監事？

王鴻薇也指出，也要問蔡見興，2018年起有沒有每週都”出差”高雄，領取交通補助款與出差津貼，「一路和同行的（同仁）是誰？」

王鴻薇並說，他鄭重警告蔡見興和金管會，財政部，不要想著混過去就沒事，合庫AMC很多基層員工都站出來了，蔡見興的惡行惡狀她一定繼續揭露，更要求合庫董事長林謙浩，必須出來說明，對於蔡見興這樣種種惡行惡狀，是要力挺到底，還是大義滅親？

王鴻薇 合庫

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