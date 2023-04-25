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台中第5選區費芯翻版？ 藍營協調最慢5月底決定人選

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市第五選區，初選登記的參選人包含市議員黃健豪（右）與前立委沈智慧（左），市黨部主委顏文正（中）表示最慢5月底決定人選。記者陳秋雲／攝影
台中市第五選區，初選登記的參選人包含市議員黃健豪（右）與前立委沈智慧（左），市黨部主委顏文正（中）表示最慢5月底決定人選。記者陳秋雲／攝影

台中市立委第五選區國民黨初選，前立委沈智慧、黃健豪今天下午協調3小時，兩人堅持參加初選，但對初選方式採全民調或加計黨員投票，未達成共識。市黨部主委顏文正表示，這是兩人協調的開端，會持續協商，最遲5月底決定人選。這個選區是市長盧秀燕的本命區，國民黨人選誰勝出，格外引人關注。

國民黨台中市黨部下午召開立委第五選區協調會，参加初選登記的有現任議員黃健豪、前立委沈智慧，雙方都認同黨內的初選機制，且堅持参加初選，至於初選採全民調還是黨中央加計黨員投票的機制，雙方將再協商，最遲會在五月初決定。

台中五選區政治生態4年前是藍大於綠，盧秀燕在此九次選舉未嘗敗績。但2018年民進黨推政治素人莊競程贏沈智慧5000票拿下立委，顛覆北屯、北區是藍營鐵板一塊的神話。

台北市立委費鴻泰與徐巧芯初選戰況激烈，被形容「撕芯裂費」大戰，台中第5選區也讓人產生聯結，認為已任7屆立委的沈智慧對上兩任議員黃健豪形成「世代對立」。沈智慧提到黨中央應正視「世代歧見」，她建議可以把六屆以上的立委列入不分區，為該選區的新一代輔選，增加國民黨勝選機會。

黃健豪指出，徐巧芯初選獲勝對年輕世代是一大鼓勵，他認為，世代交替不是只有世代的問題，而是用新的角度看世界、看社會，變化快速，他在第一線接觸民意，不要讓國民黨給外界比較保守的印象一直持續下去，不利永續發展，希望選出可以翻轉北北區的候選人。

沈智慧說，不論哪一種初選機制，只要兩人形成共識，她樂觀其成。但她認為，黨員投票，是黨內期盼的聲音，不可全然忽略，而全民調也難防對手有運作空間，「挑軟的來打」，會影響國民黨選出最佳人選。黃健豪則希望初選機制可以反映社會結構，找出可以贏的人。

民進黨立委莊競程在地經營3年多，給選民的印象是認真賣力，逐漸在北北區札根。五選區是全國第三大選區，人口眾多，近幾年北屯區遷進數千戶首購的年輕族群，往中間選民靠攏，只有靠藍綠基本盤不足以贏得多數選票攻下一席立委。

沈智慧 國民黨 投票

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