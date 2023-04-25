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雙語政策惹議 陳建仁：沒要將英語列國家第二語言

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心將於本周四舉辦終場記者會並退場，行政院副院長陳建仁（中）今天出席指揮中心會議表示，已同意指揮中心降級、解編的規畫，希望在衛福部成立新冠肺炎聯繫中心，繼續新冠肺炎防治聯繫會報。記者余承翰／攝影
中央流行疫情指揮中心將於本周四舉辦終場記者會並退場，行政院副院長陳建仁（中）今天出席指揮中心會議表示，已同意指揮中心降級、解編的規畫，希望在衛福部成立新冠肺炎聯繫中心，繼續新冠肺炎防治聯繫會報。記者余承翰／攝影

立法院明天將審查「雙語國家發展中心設置條例草案」，引發爭議。行政院長陳建仁今天表示，政府並非要將英語列為國家第二語言，而母語與英語都是台灣邁進下一階段不可或缺的重要能力，唯有「雙語並進」，台灣才能永續發展，政府絕不會有所偏廢。

立法院司法及法制委員會日前審查「雙語國家發展中心設置條例草案」，卻因出席委員人數不足流會，將於明天重新審查。全教總今表示，網路上已有超過5000人連署希望停止雙語政策，呼籲立法院停止審議，嚴肅面對雙語政策帶來的災難，讓台灣教育回歸正軌。

陳建仁透過臉書指出，「語言」是人與人之間溝通不可或缺的媒介，更是文化與知識傳承的重要載體。在國內需要保存自己的母語，並加以珍惜；在國際也要培養瞭解國際脈動的能力，與世界無縫接軌。

陳建仁說，2018年底，為尊重台灣多元文化的精神，政府通過「國家語言發展法」，讓這片土地上的各種母語得以傳承、振興與發展。為讓三大目標更穩健且系統性地加以落實，專責機構的成立勢在必行。

因此，政府將依據「國家語言發展法」，成立國家語言研究發展中心，全力推動台灣各種母語的研究、保存與發展，讓台灣珍貴的多元文化得以延續，讓每個台灣人都能自信地說出自己的語言。

陳建仁說，同時，台灣也要持續邁向國際，近年來，政府積極拓展與世界各國的合作關係，從文化、衛生、經貿、科技乃至區域安全等，台灣已成為國際社會不可或缺的重要夥伴。為迎接更大的機會與挑戰，台灣人需要擁有更通順無礙的國際語言溝通能力，以及更寬廣的國際化視野。

陳建仁說，蔡英文總統上任後即不斷強調英語教育的重要性，並推動2030雙語政策，希望在國家語言發展的基礎之上，推動國際通用語言英語的教育，讓台灣持續維繫與世界接軌的重要競爭力。有鑑於此，政府也將推動雙語政策發展中心，讓台灣能與世界接軌更具競爭力。

「越在地，越國際；也唯有接軌國際，才能發揚在地。」陳建仁說，政府並非要將英語列為國家第二語言，而母語與英語都是台灣邁進下一階段不可或缺的重要能力，唯有「雙語並進」，台灣才能永續發展，政府絕不會有所偏廢。

同時，陳建仁說，教育將是2項政策推動的重要關鍵，對於第一線基層教師的需求，政府一定會全方面照顧，確保教師權益受到保障。台灣的文化要深根固本；面對國際的挑戰，大家要開枝散葉、迎向世界。讓台灣百花綻放成為世界的台灣。

國家語言 陳建仁 雙語政策

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