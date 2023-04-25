藍黨團批組改為政治酬庸 人總：政務任用只是選項之一

行政院推動組改，擬將部分增設的三級機關首長設為「常務及政務雙軌制」。國民黨立法院黨團今批評，修法放寬恐衝擊文官體系，政治凌駕專業。行政院人事總處重申，又完成立法後，行政院僅有10個三級機關首長增加得以政務任用之選項，占整體三級機關比率約為7%，絕非為了政治酬庸。

人事總處表示，本次行政院組織調整，是組改歷經長達10餘年溝通過程，務實因應當前國家發展需要及新環境議題挑戰所提出，並非急就章。

針對三級機關首長雙軌制，人總指出，在中央行政機關組織基準法於2004年立法制定時已明定，該條文歷經2010年修法、2012年組改啟動，乃至本次組改，無論哪一政黨執政，均沒有改變，且三級機關首長的任用方式，仍須訂於各該機關組織法律中，獲得立委多數共識做成決定。

人總表示，實務上列雙軌制的三級機關首長，以目前已通過的7個得以雙軌任用的機關來看，僅有內政部空勤總隊、海委會海保署及國防部全動署3個機關首長為政務人員，顯示政務任用只是選項之一，如是為應業務需要以政務進用，首長須隨政策成敗而決定去留；如有違失行為，也可隨時予以免職，並無所稱分官酬庸問題。

人總澄清，本次組改將部分三級機關由「局」改制為「署」，例如經濟部國際貿易局改為國際貿易署、能源局改制為能源署，主要是為強化該等機關業務政策規劃功能，因此依中央行政機關組織基準法體例重新定名，改制前後無論稱「署」或稱「局」，均同為行政院所屬三級機關。

至新設經濟部商業發展署，則是考量現行經濟部商業司業務量能、組設與人力，均已達相當三級機關規模，且隨著商業型態推陳出新、商業服務的發展輔導需求增加，應有完整機關組織推動各項工作，因此整併經濟部商業司及中部辦公室（公司登記業務）成立專責機關，以提升政府行政效率及效能。

人總表示，本次是將從2012年行政院組改啟動迄今、長達10餘年還未完成的組改工作告一段落，讓組改的部會組織法早日完成法制化，才能以更合理完整的組織型態以因應國家發展及政務推動，是負責任政府責無旁貸的作為，與總統任期與選舉均無關，請外界勿過度解讀。