瓜地馬拉總統：中華民國國花國旗應在聯合國閃耀

蔡英文總統今天下午與副總統賴清德會晤瓜地馬拉總統賈麥岱，賈麥岱表示，世界必須要維持且擴大對台灣主權獨立自主的承認與支持。

蔡總統表示，台灣和瓜地馬拉是彼此堅實的夥伴，她出訪期間，和賈麥岱一起參訪了齊瑪德南戈（Chimaltenango）醫院，這座醫院是兩國合作成果，共同守護當地人民健康，帶動進步發展。促進兩國經貿發展，也是共同的願望。從她2016年上任以來，台灣和瓜地馬拉雙邊貿易額逐年穩定成長。去年瓜地馬拉駐華大使館成立商務參事處，持續加深與台灣的經貿交流。

蔡總統說，瓜地馬拉是台灣第四大咖啡供應國，台灣與瓜地馬拉一起舉辦咖啡文化月，透過定點咖啡館以及胖卡車環台，宣傳瓜地馬拉咖啡。明天她和賈麥岱總統會一起參加今年的宣傳活動。

蔡總統表示，賈麥岱曾說過無論晴雨，始終同在，她期待台灣和瓜地馬拉能繼續相互扶持，為兩國人民創造更多合作成果。也希望賈麥岱這次來訪，能帶著不只一箱 的情感和好消息回到瓜地馬拉。

賈麥岱說，瓜地馬拉是中華民國在中美洲唯一一個擁有堅不可破邦交關係的國家，過去如此，現在亦然，未來不會改變。瓜國支持台灣領土完整，以及對台灣邦誼的承諾不變。每次瓜地馬拉歷經重大課題時刻，台灣都不離不棄，瓜地馬拉也始終與台灣同在，像這樣互惠友誼，才是友誼真諦。

賈麥岱指出，瓜地馬拉與中華民國自1934年以來，建立堅實外交關係，1960年11月互設大使館，奠定非常友好，如兄弟般的合作關係，他要對台灣說聲謝謝，感謝台灣提供瓜地馬拉各項技術合作，還有獎學金以及優利貸款等計畫。

賈麥岱說，他也要感謝賴清德對瓜地馬拉的友誼及無條件支持。無論是在台南市長或是行政院長任內，賴清德不僅展現政治領袖的風範，更致力推動吸引外商投資，強化經濟等工作，與他在2020年1月就任以來優先的執政目標完全契合。

賈麥岱說，中華民國的國花與國旗，應該要在聯合國閃耀，擁有完整的代表權及會籍。世界更需要中華民國站上國際舞台，因為中華民國是國家發展與進步的典範，是國際正義及尊嚴的表率，是勇氣與力量的榜樣。我們需要台灣，瓜地馬拉人民將會一直與台灣同在。