指揮中心終退場打幾分？ 王必勝： 不適合由我打分數

歷時三年多的疫情指揮中心將於5月1日退場，從指揮中心第一天就在團隊內的現任指揮官王必勝，被問及為防疫打幾分時表示，「這不適合由我打分數啦！」成績應該由全民來打，指揮中心同仁三年多來努力、盡心盡力完成防疫工作，「我認為我們已經盡了最大的努力」。

針對指揮中心退場後，將由衛福部成立新冠肺炎防制聯繫會報和專家諮詢小組。王必勝表示，專家小組的召集人仍由台灣大學副校長張上淳擔任，但將會由衛福部改聘。

至於指揮中心解編後國中會考家長是否可以陪考，以及考慮何時開放中國團課出團禁令？王必勝表示，往後就是回歸業管單位，因此必須詢問教育部和兩岸事務權管單位處理。

國內4月17日解除大眾運輸佩戴口罩的禁令，指揮中心今天宣布醫療院所口罩禁令延續到5月30日。王必勝表示，口罩每個月會檢討一次是否延續禁令。因為5月1日指揮中心解編，解編後公告一個月會失效，因此期限先訂到5月30日，失效前相關部會會再討論，包括衛福部退輔會，救護車會跟內政部消防署，評估規定是否調整；但傾向還會維持一陣子。每次口罩規定要公告，會有個期限，當時公告4/17時不確定指揮中心降級或解編，所以當時公告是到，5/1解編所以