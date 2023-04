新冠肺炎改第四類 羅一鈞：從大流行變地方流行

前總統馬英九應邀前往在希臘舉辦的「德菲爾德經濟論壇」,昨晚出發。行前曾發生被主辦單位稱呼為「台北前總統(Former President of Taipei)」風波;外交部表示在我駐希臘代表處表達抗議並更正後,已於21日改成「台灣前總統(Former President of Taiwan)」。不過主辦單位不知為何,再度將馬英九更名為「台灣前領導人(Former Leader of Taiwan)」。對此馬英九辦公室表示,外交部應該負起要求對方更改直稱的責任。

2023-04-25 16:51