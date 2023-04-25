新冠肺炎改第四類 羅一鈞：從大流行變地方流行

新冠肺炎於2019年底橫空出世，在全世界延燒。國內於2020年1月15日將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為台灣第五類法定傳染病，指揮中心今天宣布，新冠肺炎將於5月1日調整為第四類法定傳染病。不過指揮中心發言人羅一鈞表示，雖改為第四類但通報時效、隔離條件等都未調整，對醫療端和民眾端沒有影響，只是防治位階從大流行改為地方流行，防治工作體系也由地方單位主責。

羅一鈞表示，新冠肺炎從第五類改為第四類，但通報時效跟隔離和解隔條件都沒有調整，病例通報定義仍為有併發症於24小時內由醫師人員通報，屍體處置也未調整。由於很多國家都採取防疫降級措施，把新冠肺炎等級調整成和流感相當，國內針對流感併發症也定為第四類法定傳染病，因此先改為第四類。

但流感併發重症的通報時限為一週，新冠仍維持24小時。羅一鈞表示，由於現在屬於轉銜過渡期，將由衛福部防治會報因應。隨疫情穩定威脅降低，未來也可能針對新冠肺炎併發症，目前規定隔離治療，單人或隔離病室會再調整，放寬感控措施到和流感併發症一樣。

不過目前專家認為不要放鬆，主要數位了保護醫院同病房脆弱族群、通報24小時候是因為衛生單位開立隔離通知書，若通報晚會影響隔離治療通知書開立，對處置也有時效上影響。

至於傳染病防治法修法進度，疾管署署長莊人祥表示，上周有進行二次審查、討論，預計這週會開第三次會議討論，若這週可以通過，就可以盡快送立法院審查。