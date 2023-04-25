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瓜國總統賈麥岱：台瓜兩國邦誼歷久彌堅、堅不可破 不容交易

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天在總統府設國宴歡迎友邦瓜地馬拉總統賈麥岱。圖／總統府提供
蔡英文總統今天在總統府設國宴歡迎友邦瓜地馬拉總統賈麥岱。圖／總統府提供

蔡英文總統今天國宴歡迎友邦瓜地馬拉總統賈麥岱，小籠包、牛肉麵等美味上桌，賈麥岱用筷子吃美食，展現入境隨俗的一面。

國宴開始前，舉行贈勳典禮，蔡總統為賈麥岱配掛采玉大勳章。蔡總統表示，她代表中華民國人民頒贈賈麥岱采玉大勳章，彰顯賈麥岱對兩國邦誼的貢獻，以及表達我方最深的感謝。

蔡總統指出，過去幾年來，在賈麥岱的支持之下，台灣和瓜地馬拉一起走過疫情挑戰，也在經貿、公衛醫療及文化教育等各領域持續深化合作，為兩國人民創造更多的福祉。

蔡總統表示，賈麥岱總統對台灣的友誼，讓台灣人民非常感動。這個月初她訪問瓜地馬拉的最後一個行程，賈麥岱說她像是帶走瓜地馬拉人民一部分的心，這一次，她也希望賈麥岱和所有訪團朋友，這幾天能夠感受到台灣溫暖的風土人情，大家都能把一部分的心留在台灣。

賈麥岱說，上次來訪台灣是四年前，當時以總統當選人身分，與台灣開啟雙邊友誼的新頁，此一嶄新階段就是奠定在兩國長達90年密切友好，以及相互合作的邦交基礎之上。

賈麥岱指出，兩國邦誼建立在彼此相互尊重扶持，捍衛國家主權，追求民主等信仰之上，也是為了讓政府施政能更加貼近兩國人民的福祉與需要。今天他再度回到臺灣，這份貼近台灣的心情不變，要重申瓜地馬拉與中華民國休戚與共明確信息，支持中華民國主權，以及領土完整的承諾。

賈麥岱表示，足以為世界典範的兄弟之邦台灣，在經濟、社會，以及科技創新成就方面，能不斷茁壯，並且更加繁榮。今天能夠獲得蔡總統頒贈采玉大勳章，深感光榮，這個榮耀象徵兩國團結齊心的邦誼，歷久彌堅，堅不可破，更不容交易。

蔡英文總統今天在總統府設國宴歡迎友邦瓜地馬拉總統賈麥岱。圖／總統府提供
蔡英文總統今天在總統府設國宴歡迎友邦瓜地馬拉總統賈麥岱。圖／總統府提供
蔡英文總統今天在總統府設國宴歡迎友邦瓜地馬拉總統賈麥岱。圖／總統府提供
蔡英文總統今天在總統府設國宴歡迎友邦瓜地馬拉總統賈麥岱。圖／總統府提供

瓜地馬拉 采玉大勳章

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