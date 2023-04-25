行政院長陳建仁今天下午出席指揮中心會議，並拍板決定指揮中心將於5月1日解編，結束1197天的任務。指揮官王必勝表示，5月1日起「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)」調整為第四類傳染病，並於同日解編。指揮中心解編後，由衛福部著整成立新冠肺炎防疫聯繫會報即專家諮詢小組，持續跨部門整備應變，以防疫情出現變化及新興變異株威脅。

國內自2020年1月20日起三級開設「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」三級開設，爾後一路調升，至2020年2月27日提升至一級開設。

王必勝表示，解編後主要調整的項目為實名制快篩退場，專責病房也取消開設要求。但仍有四大工作項目不變，一為監測疫情、每周說明；二為醫療院所強制佩戴口罩延續至5月30日；三是持續公費提供疫苗、藥物、中重症隔離治療；陪探病管制也仍維持並納入常規管理。

解編後，將持續透過衛福部之「COVID-19防治聯繫會報」，強化相關單位溝通協調，定期盤點醫療及防疫物資整備情形，以利疫情變化或新興變異株出現時即時應變。

另，衛生福利部傳染病防治諮詢會將增設「COVID-19防治組」，聘請專家就新冠肺炎防治政策業務持續提供專業建議。相關資訊將置於疾病管制署全球資訊網「防疫降階，應變持續」專區，歡迎各界參閱。 5月1日解編 1197天指揮中心畫下句點。圖╱指揮中心提供 5月1日解編 1197天指揮中心畫下句點 。圖╱指揮中心提供

民眾常見六大問題。圖／指揮中心提供 民眾常見六大問題。圖／指揮中心提供 民眾常見六大問題。圖／指揮中心提供 民眾常見六大問題。圖／指揮中心提供 民眾常見六大問題。圖／指揮中心提供 民眾常見六大問題。圖／指揮中心提供

因應疫情變化應變措施。圖／指揮中心提供 因應疫情變化應變措施。圖／指揮中心提供 因應疫情變化應變措施。圖／指揮中心提供 因應疫情變化應變措施。圖／指揮中心提供 因應疫情變化應變措施。圖／指揮中心提供 因應疫情變化應變措施。圖／指揮中心提供

新冠資訊可透過6管道查詢。圖／指揮中心提供 解編後，將持續透過衛福部之「COVID-19防治聯繫會報」。圖／指揮中心提供 解編後主要調整的項目為實名制快篩退場。圖／指揮中心提供