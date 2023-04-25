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凌濤：鄭文燦只知讓樂天女孩扛自己 卻不扛起球場修繕

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦任桃園市長時，出席桃園國際棒球場出席職棒開幕活動，被樂天女孩合力抬起來慶祝。圖／取自鄭運鵬臉書
行政院副院長鄭文燦任桃園市長時，出席桃園國際棒球場出席職棒開幕活動，被樂天女孩合力抬起來慶祝。圖／取自鄭運鵬臉書

桃園國際棒球場排水不佳引發討論，行政院副院長鄭文燦說，棒球場是朱立倫任桃園縣長時代興建，現任桃園市長張善政要懂得建設，別只會抹黑。桃園市議員凌濤表示，鄭文燦在桃園執政8年，不該將球場問題通通推給前朝。

凌濤說，對比國民黨執政的台中市政府，僅用4500萬，兩個月時間，將洲際棒球場打造出大聯盟等級球場，鄭文燦花費上億元整修球場，預算到底是怎麼花的。

凌濤表示，鄭文燦任內花費上億，連球場最基本的排水、燈具、草皮等修繕養護工作都做不好。從八德運動中心羽球場、桃園國民運動中心游泳池再到桃園球場排水問題，鄭文燦的體育設施，每一項都出紕漏，甚至躍上國際版面，難道鄭文燦只知濫用權力讓9名樂天女孩扛起自己，卻連施政不力的責任都不願扛起來嗎？

凌濤指出，桃園當年未升格，預算規模僅400億，縣政府財務預算吃緊。恰逢2008年行政院為振興景氣，編列583億加強地方建設，擴大內需方案給地方政府，朱立倫在有限預算下，努力向中央爭取預算，建設出國際級的桃園棒球場，從有到無一路走來，並不容易。

至於球場方位問題，凌濤表示，如果要打造國際級比賽場地，旁邊必須有一個符合規格的熱身練習場，現在的青埔運動公園棒球場，受限於周邊土地受都市計畫地目限制，土地如果要塞下兩個球場，只能採用現在的方位，這項缺陷隨著外野看台以及電子看板的興建，變得在可控範圍內，加上在桃園樂天球場舉辦大部分比賽幾乎都是傍晚後，西曬問題影響有限。剩下的排水問題，鄭文燦8年為何不改善，民進黨為何仍然試圖用舊資料帶風向。

凌濤指出，鄭市府預算規模是1400億，是朱立倫時的3.5倍，擁有更多資源，卻仍然甩鍋謾罵。鄭文燦任內曾編列大量預算改善桃園球場的排水與草皮問題，包括2017年編列專款預算1.94億，加上每年1500修繕預算，花費8年，耗資數億的修繕費用，卻沒有顯示在桃園球場的實際改善，鄭文燦卻只強調樂天奪冠看板要重做，這種施政可謂是本末倒置。

鄭文燦 凌濤

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