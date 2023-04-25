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檢舉炒房須實名制 綠委憂民眾擔心被報復不敢檢舉

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
內政部長林右昌（圖）、內政部政務次長花敬群上午舉行平均地權條例子法預告說明記者會，其中針對限制預售屋、新建成屋換約轉售進行說明，林右昌表示限簽約後發生重大事故才可換約。記者葉信菉／攝影
內政部長林右昌（圖）、內政部政務次長花敬群上午舉行平均地權條例子法預告說明記者會，其中針對限制預售屋、新建成屋換約轉售進行說明，林右昌表示限簽約後發生重大事故才可換約。記者葉信菉／攝影

內政部今天預告平均地權條例相關子法，內政部長林右昌表示，子法內容包括禁止預售屋換約轉售，私法人買住宅採許可制，檢舉獎金制度。民進黨立委王美惠表示，內政部公布的子法中的檢舉獎金採用實名制，恐怕會讓人擔心被報復不敢檢舉，要求主管機關做好吹哨者保護，讓房市可以朝好的方向前進。

內政部公布平均地權條例相關子法，檢舉金制度採實名制，須有具體事證，防止不實檢舉。檢舉獎金適用範圍，包括買價登錄逾期或不實申報，違反禁止紅單轉售規定，違反限制換約規定，以及違反禁止炒作規定。獎金比率為實收罰鍰的30%，每案獎金不超過1000萬元。

王美惠說，檢舉制度採用實名制，恐會讓許多人擔心被報復，因而不敢檢舉；如果採用匿名制，恐怕會造成同業惡意攻擊或是濫舉，對稽查者會造成困擾。

私法人買受住宅須經許可項目有六種，包括宿舍使用，不可超過員工人數；具規模的出租經營使用，持有同一使用執照內五戶以上；衛生福利機構場所使用；合作社買受住宅，供社員共同使用；合建、實施或參與都更危老；以及其他經內政部公告的用途。

私法人買住宅列出不須報備許可的項目，恐有開後門疑慮。民進黨立委莊瑞雄表示，私法人執行業務需要有購房需求，如何認定公益跟必要，審核標準要有共識，才能享有豁免權。

內政部 法人 實名制

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