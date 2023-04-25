嘉義市長黃敏惠施政報告 連任打破紀錄不忘肩負3大民意

嘉義市長黃敏惠今天上午於市議會定期會進行施政報告，從新經濟、新體驗、新人才等3大面向作為報告主軸，並表示雖然她第4任市長任期是台灣地方自治史的「打破大會紀錄」，但不忘肩負著鐵高中央全額負擔、建輕軌以及中央支持嘉義市建設及福利政策等3大民意。

嘉義市長黄敏惠上午於市議會定期會上作施政報告，黃敏惠說，能夠連任「打破大會紀錄」要感謝市民支持以及對市府團隊的肯定。也明白背後肩負著三大民意：第一、希望中央履行承諾，嘉義市鐵路高架化由中央全額負擔；第二、高鐵與台鐵間的輕軌市民有共識，希望中央能趕快同意、趕快來做，帶動嘉義市的發展；第三、嘉義市未來有很多計畫要進行，包括地方建設以及社會福利，希望中央可以大力支持與協助。

黃敏惠表示，上任後遇到中央調整社福預警門檻，生育津貼及長輩裝置假牙費用被列入「社福預警」項目，增加預算，將遭中央扣除統籌分配稅款，影響財政。今年初，中央修正各縣市政府社會福利支出預警認定門檻，嘉市因無公共債務，凡單項支出項目增列預算4000萬元之內，不扣減考核分數或補助款，市府加快腳步提出追加預算案，於今年第2次臨時會通過追加生育津貼1200萬元及長輩裝置假牙補助3825萬元。

她表示，中央挹注的資源受限，面對激烈的城市競爭，這是危機也是轉機，她將推動十大旗艦計畫，以生活新路網超前部署交通大建設，西區大發展連結產業生活圈，透過文化新絲路2.0與舊城創新生帶動產業發展，培養影視新協力促進城市行銷與觀光人潮，持續青世代磁吸帶動創新動能，用文化新基地打開多元藝文能量，向下扎根教育新世代，營造樂齡勇壯城搭建健康好環境，新永續淨零邁向城市新願景，持續打造更好的生活品質和城市未來，實現台灣新都心定位。

她針對這半年的施政成果，以新經濟、新體驗、新人才等三大主軸，彙整十大旗艦計畫及各重要施政計畫於議會上說明。

在新經濟包括西區大發展、鐵高及停車場等重大建設、三橫三縱三環生活網路、舊城創生、影視新視力及城市商機等。

新體驗包含永續淨零、文化新絲路2.0、文化新基地、區域再造美學設計、數位治理等。