巴拉圭總統選舉牽動我邦交　民進黨立委：審慎注意

我國南美洲友邦巴拉圭4月30日總統大選，反對黨候選人艾里格里表示，跟台灣建交讓巴拉圭犧牲太大。民進黨立委林楚茵今天表示，不論選舉結果為何，會持續跟友邦政治良性溝通，外交部密切注意觀察，不會因為選舉結果影響到跟友邦情誼。

林楚茵說，每個友邦有自己選舉的民主進程，對我們來講，如何展現對友邦情誼，及協助友邦在國際間成為世界公民重要一員，不論友邦選舉結果，我方都會持續跟友邦良性政治互動。

林楚茵指出，友邦選舉結果攸關國內情勢，外交部都在密切注意觀察，不會因為選舉影響到友邦情誼。

民進黨立委趙天麟說，巴拉圭情況要審慎，需要注意，瓜地馬拉邦誼穩定沒問題，沒有因為選舉有所改變，瓜地馬拉總統賈麥岱更是親自到立法院發表演說，這是重要的里程碑，見證台瓜友誼會持續下去。