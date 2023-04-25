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美國增兵印太地區？楊京：美國應對信賴夥伴表現強韌

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國維州州長楊京與我方代表經濟部政務次長陳正祺共同簽署經貿合作備忘錄。記者陳熙文／攝影
美國維州州長楊京與我方代表經濟部政務次長陳正祺共同簽署經貿合作備忘錄。記者陳熙文／攝影

美國維吉尼亞州州長楊京今天與我方簽署經貿合作交流備忘錄，對於美國是否應增兵印太地區，楊京未正面回答，他說，他相信美國應該與信賴夥伴之間的關係表現強韌。

對於台海情勢的看法，楊京表示，他的任務是強化台灣與維州的經濟互動，台美關係非常重要，尤其包括台灣在內的區域，對世界經濟有重大貢獻。

有關美國的印太戰略，楊京說，他訪問台灣、日本和南韓，這些信賴夥伴擁有非常重要的供應鏈和關鍵產業，我們必須繼續與夥伴前進，這就是為什麼他在台灣，為什麼接著要到東京、為什麼接著會到首爾。

楊京表示，這些區域是世界供應鏈非常重要的一環，我們必須確保它保持強健。作為一名維州人、美國人，他大力支持美國與台灣、日本，和南韓之間保持強韌的關係。他相信美國必須對與其夥伴的關係表現強韌。

美國 日本

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