美國增兵印太地區？楊京：美國應對信賴夥伴表現強韌

美國維吉尼亞州州長楊京今天與我方簽署經貿合作交流備忘錄，對於美國是否應增兵印太地區，楊京未正面回答，他說，他相信美國應該與信賴夥伴之間的關係表現強韌。

對於台海情勢的看法，楊京表示，他的任務是強化台灣與維州的經濟互動，台美關係非常重要，尤其包括台灣在內的區域，對世界經濟有重大貢獻。

有關美國的印太戰略，楊京說，他訪問台灣、日本和南韓，這些信賴夥伴擁有非常重要的供應鏈和關鍵產業，我們必須繼續與夥伴前進，這就是為什麼他在台灣，為什麼接著要到東京、為什麼接著會到首爾。

楊京表示，這些區域是世界供應鏈非常重要的一環，我們必須確保它保持強健。作為一名維州人、美國人，他大力支持美國與台灣、日本，和南韓之間保持強韌的關係。他相信美國必須對與其夥伴的關係表現強韌。