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軍禮歡迎瓜國總統 蔡總統：台瓜持續深化邦誼 共同發掘更多合作機會

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

蔡總統今（25）日以隆重軍禮歡迎瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla），感謝賈麥岱過去幾年大力支持台灣，增進兩國互動交流，在她訪問瓜地馬拉期間，也一起見證合作成果。期待透過賈麥岱總統這次訪台，兩國持續深化邦誼，共同發掘更多合作機會。

蔡總統提到，上一次賈麥岱訪問台灣是在2019年10月。當時，賈麥岱從大選勝出還不到兩個月，就以總統當選人的身分來訪。在這個月初，她訪問瓜地馬拉的時候，賈麥岱也表示，很期待來到台灣進行國是訪問。今天很高興以隆重的軍禮歡迎賈麥岱。

蔡總統指出，過去幾年來，賈麥岱大力支持台灣，增進瓜地馬拉和台灣的互動交流，在她訪問瓜地馬拉期間，也一起見證兩國合作的成果。

蔡總統表示，賈麥岱這次來訪，除了將在立法院發表演說，也將參訪相關的產業。在這裡，她要祝福賈麥岱及訪賓行程圓滿順利，也期待透過這次訪問，兩國不僅持續深化邦誼，也能共同發掘更多的合作機會。

賈麥岱致詞時說，幾週前蔡總統出訪瓜地馬拉，他今天能回訪，到台灣進行國是訪問，他感到非常榮幸。台瓜兩國最高層級官式互訪，達成互惠互利的協議，充分象徵兩國友誼及合作關係成果豐碩。今年台瓜建立邦交將屆滿89年，雙邊元首互訪，更具象徵意義。

賈麥岱指出，台瓜自建交以來，雙邊政府與領導人皆以和平、博愛及致力國家繁榮、人民富足為治國基礎。即使面對諸多政經挑戰和複雜國際情勢，都能夠克服萬難，在尋求國家發展、為民謀福的道路上，持續前進。多年來，台瓜持續加強有利國家發展的交流與合作關係，相信未來仍會繼續團結一心、相互扶持。

賈麥岱表示，對兩國邦誼所代表的理念與價值深具信心。誠如蔡總統訪問瓜地馬拉時所提，台瓜兩國將秉持踏實、互惠、互利的原則，繼續推動外交關係。瓜地馬拉將繼續與中華民國台灣站在一起，作為最堅實的邦交國，並持續深化各領域合作，特別在醫療、衛生、經濟及基礎建設等方面。

賈麥岱說，作為台灣在國際社會理念相近的國家及民主夥伴，瓜地馬拉已經準備好與台灣攜手並進，朝國家發展繁榮的共同目標前進。他非常高興能再次訪問，要藉此機會重申兩國兄弟友邦之間的承諾。瓜地馬拉同樣支持台灣外交工作使命，就是積極的捍衛國家主權及領土完整、促進和平，以及中華民國台灣作為主權國家參與國際社會的訴求。

最後，賈麥岱重申瓜地馬拉對台灣無條件的支持，並祝福中華民國台灣國運昌隆，「台灣萬歲」。

瓜地馬拉

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