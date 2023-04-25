僑委會宣稱蔡總統過境美國 陸方以80美元動員群眾抗議

僑務委員會說，蔡英文總統出訪，過境美國洛杉磯和紐約期間，中國大陸利用僑社組織動員抗議示威活動，以200美元和400美元支付酬勞，事後只拿到80美元。

僑委會明天將在立法院外交國防委員會提出中共複合式威脅對我國家安全之影響報告，僑委會表示，去年11月法國台灣華語文學習中心書硯藝術文化學校，向當地警方報案，指中心遭受大陸的海外警察服務站監控，所屬網頁遇駭及兩台筆記型電腦疑似被駭或遭植惡意病毒木馬程式等，法國警方立案持續偵辦。

僑委會說，大陸藉警僑服務站或類此機構，對涉嫌貪腐或異議行為的海外華人，展開違法恐嚇與威逼，迫使他們返回中國大陸受審，企圖避開國際官方警政與司法合作途徑，違反國際司法管轄權。

僑委會表示，中國大陸政府長期透過親中社團，宣傳大陸政府的意識形態和利益。今年蔡總統過境美國洛杉磯和紐約期間，中國大陸利用僑社組織動員抗議示威活動，以200美元和400美元價格支付酬勞。但事後這些參與者只拿到80美元。