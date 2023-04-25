陸方稱邦交國訪台自欺欺人 何志偉回擊台灣與國際交流不是大陸說了算

瓜地馬拉總統賈麥岱訪問台灣，中國大陸外交部發言人毛寧批評是自欺欺人把戲，民進黨立委何志偉今天表示，這是大陸政府到民間全體上下都小粉紅化，台灣與國際的交流，從來不是中國大陸說了算，大陸官方的自欺欺人論，讓國際社會貽笑大方。

何志偉中午在臉書發文，瓜地馬拉總統賈麥岱今天到立法院議場發表演講，這是13年後再度有國家元首到議場演說，更是首度有國會議長陪同，可說是瓜地馬拉展現對台灣強烈支持，也是台灣的超級好朋友。

何志偉指出，大陸近年以各種威逼利誘挖走不少中華民國的邦交國，烽火外交，戰狼外交的做法，已經讓許多國家反感。

何志偉說，堂堂大陸外交部發言人用情緒發言，讓人非常遺憾，更加證明大陸的易碎。賈麥岱演講表達對台灣的支持，甚至對於反戰反侵略有明確態度，令人非常動容。他要感謝瓜地馬拉對於台灣主權領土的力挺，這是非常可貴的關係。