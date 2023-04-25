快訊

聯華食品北斗廠大火釀7死 職安署：勒令停工

台鐵證實又被恐嚇！停車場放置3顆炸彈 要求釋放黑幫成員

航特部官兵餐飲店飲酒喧嘩照流出 裸身「騎馬打仗」惹議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲說國民黨畏戰 朱立倫：強化國防、交流對話避免衝突

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台灣民進黨主席柯文哲近日訪美，他接受媒體專訪時表示民進黨「求戰」、國民黨「畏戰」。國民黨主席朱立倫今受訪時反駁。記者余采瀅／攝影
台灣民進黨主席柯文哲近日訪美，他接受媒體專訪時表示民進黨「求戰」、國民黨「畏戰」。國民黨主席朱立倫今受訪時反駁。記者余采瀅／攝影

有意參選總統的台灣民眾黨主席、台北市前巿長柯文哲近日訪美，他接受媒體專訪時表示民進黨「求戰」、國民黨「畏戰」，只有民眾黨「是不畏戰不求戰」。國民黨主席朱立倫今天強調，國民黨追求的兩岸和平一定是強化國防，也希望透過交流對話避免衝突。

柯文哲近日率團訪問美國，他接受媒體專訪時表示「備戰而不畏戰，能戰而不求戰」的口號，並表示民進黨「求戰」、國民黨「畏戰」，只有民眾黨「是不畏戰不求戰」。

對此，朱立倫今天上午到台中潮港城參加全國總工會活動前受訪表示，柯文哲市長現正在美國訪問，希望他一切順利成功；國民黨不論是「2D戰略」或「3D」都一樣，就是不管在捍衛中華民國或堅守民主自由，國民黨追求的兩岸和平一定是強化國防，也希望透過交流對話避免衝突。

2024大選 總統大選

延伸閱讀

國民黨總統徵召 朱立倫：不拖延且會提早、在最佳時機推出最強候選人

鄭文燦：朱立倫建桃園棒球場缺失多 盼張善政別抹黑

陳琬惠指在原保地蓋豪宅 羅文嘉：不需為柯文哲丟泥巴

若當選總統 柯文哲：第一件事要建立聯合政府

相關新聞

徐巧芯爆曾打給合庫施壓放貸 鄭文燦駁斥：子虛烏有指控

國民黨台北市議員徐巧芯爆料，行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長期間，曾打給合作金庫審核企業的借貸資料，「某幾個案子要給過」。...

侯友宜議會「壓力測試」 藍綠下午將甲動大戰

新北市國民黨團今下午將甲動，擬變更議程，讓市長侯友宜提早接受總質詢，這也是侯登頂之路第一戰的「壓力測試」。民進黨團已放話...

警察受軍訓 侯友宜：國防政策應說清楚講明白

新北市長侯友宜今天對警政署保二總隊擴編實施軍事訓練一事表示，警察跟軍人在法律的定位功能角色完全不一樣，政府有責任要把整體...

賈麥岱訪立院 游錫堃：民主國家相互守護

瓜地馬拉總統賈麥岱今天應邀赴立法院議場發表演說，立法院長游錫堃表示，賈麥岱以實際行動表達對台灣的支持，展現兩國堅若磐石的...

槍擊案頻傳 溫暖內閣讓人心寒 警政署長只會喊話？

竹聯幫弘仁會與華山幫疑因毒品、詐騙等利益糾紛，公然在雙北街頭混戰，兩天互轟64槍，幾乎是香港黑幫電影情節在台真實上演；時間往前推5個月，去年11月10日台南兩地挨轟88槍的「學甲槍擊案」，掀開當時政商利益糾葛惡鬥面紗，震驚政壇。半年來，警政署屢向黑道宣戰，「無限期掃黑」、「一個都跑不掉」，話一次講的比一次狠。結果卻是黑幫依舊囂張，黑槍依然犯濫，現今黑幫眼裡，警政署竟連紙老虎都不是。...

民眾黨籲加強掃蕩槍械 強化青少年法治教育

新北市近期發生槍擊案，包括當舖遭連開51槍，震驚社會，政壇議論。台灣民眾黨立法院黨團今天指出，政府應全面稽查走私槍械，聯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦