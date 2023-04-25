柯文哲說國民黨畏戰 朱立倫：強化國防、交流對話避免衝突

有意參選總統的台灣民眾黨主席、台北市前巿長柯文哲近日訪美，他接受媒體專訪時表示民進黨「求戰」、國民黨「畏戰」，只有民眾黨「是不畏戰不求戰」。國民黨主席朱立倫今天強調，國民黨追求的兩岸和平一定是強化國防，也希望透過交流對話避免衝突。

柯文哲近日率團訪問美國，他接受媒體專訪時表示「備戰而不畏戰，能戰而不求戰」的口號，並表示民進黨「求戰」、國民黨「畏戰」，只有民眾黨「是不畏戰不求戰」。

對此，朱立倫今天上午到台中潮港城參加全國總工會活動前受訪表示，柯文哲市長現正在美國訪問，希望他一切順利成功；國民黨不論是「2D戰略」或「3D」都一樣，就是不管在捍衛中華民國或堅守民主自由，國民黨追求的兩岸和平一定是強化國防，也希望透過交流對話避免衝突。