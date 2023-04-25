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夏立言、黃介正本周訪美 對美闡述國民黨「治國藍圖」

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民民黨主席朱立倫去年6月訪美，CSIS資深研究員暨國務院前資深官員王曉岷（Robert Wang，左起）、中華民國前國安局駐美特派員陳嶺珊、前任尼加拉瓜駐聯合國常任代表賽維亞（Eduardo Sevilla Somoza）、國民黨副主席夏立言、國民黨主席朱立倫、約翰霍普金斯大學客座教授卜道維（David Brown）、國民黨駐美代表黃介正、美國國務院台灣協調處處長白丹利（Dan Biers）在國民黨駐美代表處揭幕儀式後合影。本報資料照片
國民民黨主席朱立倫去年6月訪美，CSIS資深研究員暨國務院前資深官員王曉岷（Robert Wang，左起）、中華民國前國安局駐美特派員陳嶺珊、前任尼加拉瓜駐聯合國常任代表賽維亞（Eduardo Sevilla Somoza）、國民黨副主席夏立言、國民黨主席朱立倫、約翰霍普金斯大學客座教授卜道維（David Brown）、國民黨駐美代表黃介正、美國國務院台灣協調處處長白丹利（Dan Biers）在國民黨駐美代表處揭幕儀式後合影。本報資料照片

國民黨今天發出新聞稿指出，國民黨副主席夏立言、國際部主任兼駐美代表黃介正，以及海外部主任陳以信，將於本周先後出發前往美國訪問，持續深化國民黨與美國各界的聯繫，全面拓展對美工作，並向美方各界說明國民黨穩定區域和平的務實穩健政策。

夏立言乙行三人將於4月28日至30日，共同參加在舊金山舉行的中國國民黨駐美國總支部第29次代表大會。此次大會以「吸收新血、凝聚僑心、革新黨務、贏回執政」為主題，期望凝聚在美黨員及僑胞的力量，全力支持國民黨贏得2024年中華民國總統大選，重返執政，以終結民進黨引起區域動盪不安的錯誤兩岸及外交政策。

國民黨表示，夏立言與黃介正會後將轉往華府進行為期一周的訪問，分別與美國各相關行政部門進行會談，拜會美國國會，出席智庫閉門座談，會見國際新聞媒體，就國民黨對美、國防及大陸政策與美國友人充分交換意見，並與大華府地區及大紐約地區國民黨及泛藍支持者餐敘聯誼。

國民黨表示，在國民黨主席朱立論去年提出同時兼顧加強國防（Defense）及交流對話（Dialogue）的「2D戰略」後，受到國際各方友人高度肯定及歡迎，美國也因此更高度重視國民黨將在總統大選提出的的治國方略與國家安全政策的政見，相信此行將會進一步增進美方對國民黨針對未來關鍵四年的國家生存發展藍圖的瞭解與信任。

國民黨表示，國民黨海外部陳以信主任，亦將在全美黨代表大會之前，以立法院外交國防委員會委員的身分，前往華府進行國會交流，協助國民黨深化及開拓更多國會山莊的跨黨派有人，爭取對國民黨穩健務實外交路線的支持。

國民民黨主席朱立倫去年6月訪美，CSIS資深研究員暨國務院前資深官員王曉岷（Robert Wang，左起）、中華民國前國安局駐美特派員陳嶺珊、前任尼加拉瓜駐聯合國常任代表賽維亞（Eduardo Sevilla Somoza）、國民黨副主席夏立言、國民黨主席朱立倫、約翰霍普金斯大學客座教授卜道維（David Brown）、國民黨駐美代表黃介正、美國國務院台灣協調處處長白丹利（Dan Biers）在國民黨駐美代表處揭幕儀式後合影。本報資料照片
國民民黨主席朱立倫去年6月訪美，CSIS資深研究員暨國務院前資深官員王曉岷（Robert Wang，左起）、中華民國前國安局駐美特派員陳嶺珊、前任尼加拉瓜駐聯合國常任代表賽維亞（Eduardo Sevilla Somoza）、國民黨副主席夏立言、國民黨主席朱立倫、約翰霍普金斯大學客座教授卜道維（David Brown）、國民黨駐美代表黃介正、美國國務院台灣協調處處長白丹利（Dan Biers）在國民黨駐美代表處揭幕儀式後合影。本報資料照片

國民黨 美國 夏立言

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