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桃園5選區立委綠初選贏藍對手 楊家俍勝出挑戰藍板塊

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
民進黨桃園立委5選區初選民調結果，市議員劉仁照些差距落敗及表達尊重結果。記者曾增勳／攝影
民進黨桃園立委5選區初選民調結果，市議員劉仁照些差距落敗及表達尊重結果。記者曾增勳／攝影

桃園市立委第5選區（平鎮龍潭）民進黨初選，現任市議員楊家俍劉仁照兩位綠營中生代對決，兩人昨晚初選民調，今天上午公布結果，楊家俍以1.7%些微差距勝出，將代表民進黨挑戰藍營對手。

楊家俍表示，感謝劉仁照過去幾年同事幫助，這次初選過程更快進入大選狀況，等同大選預備戰，對平鎮龍潭和未來大選都是加分，這次感受很多支持者期待換一個新的立委，過去8年鄭文燦讓桃園進步很多，5 選區更需要中央建設，選民期待立委換新換人，此選區雖然藍大於綠，要用個人特質和過去政績來翻轉藍營選票，是他最大挑戰，謝謝支持者團結打拚。

劉仁照表示，他尊重初選民調結果，將團結支持楊家俍，從民調的結果，都贏藍營對手，重要在明年立委大選，贏得勝選團結最重要，他也會協助楊家俍爭取最後勝選。

民進黨桃園5選區初選民調果出爐，楊家俍41.73％、劉仁照40.00%，由楊家俍勝出，民調比較藍營對手國民黨立委呂玉玲，楊、劉兩人民調均超過呂玉玲的34.66%及35.5%。

民進黨桃園立委5選區初選民調結果，現任市議員楊家俍勝出。記者曾增勳／攝影
民進黨桃園立委5選區初選民調結果，現任市議員楊家俍勝出。記者曾增勳／攝影

楊家俍 民調 劉仁照

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