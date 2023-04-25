桃園5選區立委綠初選贏藍對手 楊家俍勝出挑戰藍板塊

桃園市立委第5選區（平鎮龍潭）民進黨初選，現任市議員楊家俍、劉仁照兩位綠營中生代對決，兩人昨晚初選民調，今天上午公布結果，楊家俍以1.7%些微差距勝出，將代表民進黨挑戰藍營對手。

楊家俍表示，感謝劉仁照過去幾年同事幫助，這次初選過程更快進入大選狀況，等同大選預備戰，對平鎮龍潭和未來大選都是加分，這次感受很多支持者期待換一個新的立委，過去8年鄭文燦讓桃園進步很多，5 選區更需要中央建設，選民期待立委換新換人，此選區雖然藍大於綠，要用個人特質和過去政績來翻轉藍營選票，是他最大挑戰，謝謝支持者團結打拚。

劉仁照表示，他尊重初選民調結果，將團結支持楊家俍，從民調的結果，都贏藍營對手，重要在明年立委大選，贏得勝選團結最重要，他也會協助楊家俍爭取最後勝選。