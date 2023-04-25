因應2024總統大選 國安單位加強監控暴力槍械爆裂物等危安因素

明年總統、立委選舉活動將起跑，國安局表示，針對可能影響安全情勢因素，已指導各國安單位發掘有暴力攻擊傾向，改造與製造槍械，具爆裂物前科等潛在危安分子，落實建置資料庫，研判可能發生滋驚擾危害情事，提供權責單位預防。

國安局向立法院外交國防委員會提出國安單位建立選舉維安意識暨應處作為書面報告，國安局報告表示，為因應民國113年舉辦的二合一選舉，國安局依據去年九合一選後整體安全情勢變化，統合指導各國安單位，先期發掘具暴力攻擊傾向，改造製造槍械，爆裂物前科等潛在危安分子，落實建置資料庫，研判可能發生危害情事，提供權責單位預防疏處。

國安局說，針對選舉期間可能發生的干擾因素，國安局秉持預想，預演，預置，預檢原則，研訂狀況想定處置方案，今年舉行維護國內安全及社會安定講習，召訓各分工單位幹部，針對危安狀況想定處置方案進行桌上推演，持續強化國安人員選舉維安意識，專業背景與執勤技能，有效維護選舉安全及社會安定。

國安局表示，國安局特勤中心持續協調各編組單位，加強安全維護整備，就情報蒐研，警衛部署，任務訓練，裝備整備等全面檢討，規畫今年辦理兵棋推演及實兵演練，統一各編組單位執勤協勤觀念與作法，提升聯合編組實效，磨練各階層指管通報與應變制變能力，確保選舉期間特種勤務安全。