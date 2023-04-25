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槍案頻傳 民眾黨指藍綠兩黨成「足球國家隊」互踢責任

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，立委陳琬惠（左）、立委邱臣遠（中）、台北市議員陳宥丞（右）呼籲藍綠別再互踢皮球，中央全面稽查槍械走私，聯手地方掃蕩組織犯罪，同時對青少年強化法制教育與心理支持。 記者曾吉松／攝影
民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，立委陳琬惠（左）、立委邱臣遠（中）、台北市議員陳宥丞（右）呼籲藍綠別再互踢皮球，中央全面稽查槍械走私，聯手地方掃蕩組織犯罪，同時對青少年強化法制教育與心理支持。 記者曾吉松／攝影

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，批贏藍綠兩黨互踢皮球，中央全面查緝槍械走私，與地方聯手加強掃蕩組織犯罪，對青少年強化法治教育和心理支持。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠指出，近年槍擊案發生數量漸增，查獲非法槍枝數量逐年遞減，民國110年台灣槍擊案高達100起，累計破案率98.27%，高犯罪率帶來高破獲率，查獲非法槍枝逐年減少，解讀為治安改善，對照槍案數上升，兩者相互矛盾。

邱臣遠表示，新北案件作案槍枝直接從美國網站訂購，政府須加強查緝走私力道。以與台灣條件相似的日本為例，日本人口是台灣五倍，2021年僅發生10件槍擊案，1人死亡，這才是真正落實槍枝管理的管制。

邱臣遠說，槍案發生後，行政院長陳建仁點名新北市負起責任，甩鍋地方，國民黨開記者會質疑治安惡化行政院難道不用負責，又把球踢回中央。

邱臣遠指出，槍擊案宛如政治足球賽，國民黨與民進黨都是足球國家隊，台南市長黃偉哲執政下的台南，發生88槍擊案，充斥光電利益糾葛；新北市長侯友宜執政的新北市，發生67槍掃射事件，據傳是詐騙不法所得分贓不均所致。

邱臣遠表示，無論政黨立場如何，藍綠互相推諉卸責，對治安毫無幫助，放任惡化更讓重大刑案變成政治口水戰，對全國人民是非常不負責任的態度，政府應以低犯罪率為目標，守護人民生命財產安全。

邱臣遠指出，隨科技革新，3D列印製造槍枝越發成熟，犯嫌得以自產自銷自用，但認定困難，最終可能只會輕判，法務部應制定或修改相關法令來因應這樣的犯罪趨勢。

邱臣遠表示，3D列印槍枝部分零件須倚賴走私，警方應聚焦特定零件加強查緝，由中央負責稽查走私管道，地方政府查緝槍枝改造，聯手掃蕩背後的組織犯罪與勢力，從源頭根絕問題。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，立委陳琬惠（左）、立委邱臣遠（中）、台北市議員陳宥丞（右）呼籲藍綠別再互踢皮球，中央全面稽查槍械走私，聯手地方掃蕩組織犯罪，同時對青少年強化法制教育與心理支持。 記者曾吉松／攝影
民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，立委陳琬惠（左）、立委邱臣遠（中）、台北市議員陳宥丞（右）呼籲藍綠別再互踢皮球，中央全面稽查槍械走私，聯手地方掃蕩組織犯罪，同時對青少年強化法制教育與心理支持。 記者曾吉松／攝影

邱臣遠 槍枝

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