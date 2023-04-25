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時力痛批陸方羅織罪名 要求立刻釋放楊智淵李延賀兩人

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣男子楊智淵被中國指控為「台獨分子」遭溫州市國家安全局逮捕。截圖自央視新聞畫面
台灣男子楊智淵被中國指控為「台獨分子」遭溫州市國家安全局逮捕。截圖自央視新聞畫面

時代力量發言人余佳蒨今天說，台灣民族黨副主席楊智淵遭到中國大陸逮補，台灣八旗文化出版社總編輯李延賀赴大陸探親後失聯，中國大陸羅織罪名，惡意栽贓，濫捕我國人民，時代力量要求即刻釋放楊智淵與李延賀。

時代力量指出，大陸官方公告台灣男子楊智淵長期從事台獨分裂活動，依照涉嫌分裂國家罪逮捕，李延賀今年3月赴大陸探親失聯，疑似在上海被大陸國安單位秘密拘捕。

余佳蒨表示，時代力量嚴厲譴責大陸恣意羅織罪名，惡意栽贓濫捕我國人民，要求大陸當局即刻釋放楊智淵與李延賀。

余佳蒨指出，從李明哲、李孟居，再到李延賀、楊智淵，這些台灣人在大陸遭濫捕，只是冰山一角，目前仍有上百位在大陸無故失蹤的台灣人，至今仍下落不明。大陸近年來動作頻頻，從共機擾台、環台軍演、制裁台獨頑固分子，到現在大動作濫捕無辜民眾，目的就是在散播恐懼，迫使人民噤聲。

余佳蒨說，大陸種種迫害人權的行徑，國際社會和所有台灣人民都看在眼裡，這只會讓台灣將更加堅定捍衛自由民主與人權價值。

余佳蒨表示，時代力量支持政府向中方了解被關押的台灣人的現況，提供其家屬必要協助。

時代力量 楊智淵 台灣人

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